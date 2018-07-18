БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хърватите даряват заработените 23 млн. евро на детска фондация, Далич с прочувствени думи

18 юли 2018 | 11:31 - Обновена
Спортно-техническият щаб и футболистите на Хърватия ще дарят всичките 23 милиона евро, спечелени на Световното първенство, на детска фондация, предаде AS. Това се казва в отворено писмо на селекционера Златко Далич, в което той остро напада политиците в страната.
“Това поколение показа, че е колектив от големи футболисти и може да достигне до върха на света без значение от държавата, бюджета или размера на страната. Пиша тези редове заради трудните времена на Хърватия. Хърватия е най-бедната страна в Европейския съюз (б.р. всъщност България и Румъния са по-бедни), управлявана от хора, които се считат за членове на престъпни организации. Хърватия е страна, от която са си тръгнали милиони в последните 20 години. Днес в Хърватия пенсионерите не смогват да покрият основните си нужди, младите хора не могат да си позволят образование, здравето е на много ниско ниво, а съдебната власт защитава богатите и е корумпирана”, започва речта си Далич.
“Всеки един от отбора ще дари премията си от Мондиала в Русия на фондация за децата на Хърватия. Тази фондация ще финансира летните ваканции на децата, които никога не са виждали Адриатическо море”, написа още треньорът на “шахматистите” в послание, публикувано във Facebook страницата на хърватската федерация.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
4:2краен резулат
Хърватия
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
1
4
5
12
21
15
6
18
2
7
10
23
6
2
21
10
7
4
11
17
9
20
Дидие Дешан
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Даниел Субашич23 Даниел Субашич
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Шиме Вршалко2 Шиме Вршалко
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Дамгой Вида21 Дамгой Вида
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Иван Стринич3 Иван Стринич
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Мачело Брожович11 Мачело Брожович
Пол Погба Пол Погба6 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Анте Ребич18 Анте Ребич
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Лука Модрич10 Лука Модрич
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Иван Перишич4 Иван Перишич
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Марио Манджукич17 Марио Манджукич
Резерви
Корентен Толисо Корентен Толисо12 Марко Пияца20 Марко Пияца
Набил Фекир Набил Фекир18 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Стивън Нзонзи Стивън Нзонзи15
90' Шиме Вршалко  Шиме Вршалкожълт картон
Оливие Жируизлиза Оливие Жиру  81' Иван Стринич  Иван Стриничизлиза
Набил Фекирвлиза Набил Фекир  Марко Пияца  Марко Пияцавлиза
Блес Матюидиизлиза Блес Матюиди  73'
Корентен Толисовлиза Корентен Толисо 
71' Анте Ребич  Анте Ребичизлиза
Андрей Крамарич  Андрей Крамаричвлиза
69' Марио Манджукич  Марио Манджукичгол
Килиан Мбапегол Килиан Мбапе  65'
Пол Погбагол Пол Погба  59'
Н'Голо Кантеизлиза Н'Голо Канте  55'
Стивън Нзонзивлиза Стивън Нзонзи 
Люка Ернандесжълт картон Люка Ернандес  41'
Антоан Гризмандузпа Антоан Гризман  38'
28' Иван Перишич  Иван Перишичгол
Н'Голо Кантежълт картон Н'Голо Канте  27'
Марио Манджукичавтогол Марио Манджукич  18'
4 Голове 2
2 Ъглови удари 6
9 Центрирания 39
1 Засади 1
6 Точни удари 4
23 Тъчове 22
0 Неточни удари 8
15 Удари от вратата 3
39 Притежание на топката % 61
2 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 2
3 Смени 2
2 Контра атаки 2
13 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Марио Манджукич
18'
 
 
28'
1:1
Иван Перишич
2:1
Антоан Гризман
38'
 
3:1
Пол Погба
59'
 
4:1
Килиан Мбапе
65'
 
 
69'
4:2
Марио Манджукич
Снимка: ©Getty Images

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редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 103468

Добави коментар ›› Коментари (3)

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Иванов
(Гост) 3
отговор
18 юли 2018 | 13:21

Фалшива новина, проверявайте хубаво информациите си ! Рейтинг: 16 3

Жоро Армеец
(Гост) 2
отговор
18 юли 2018 | 13:06

Браво, братя Хръвати!!!! Рейтинг: 17 2

мммм
(Гост) 1
отговор
18 юли 2018 | 12:42

ако не си доволен в Хърватска ела в България. Тук е по добре хаха Рейтинг: 19 0

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