Хърватите даряват заработените 23 млн. евро на детска фондация, Далич с прочувствени думи

Спортно-техническият щаб и футболистите на Хърватия ще дарят всичките 23 милиона евро, спечелени на Световното първенство, на детска фондация, предаде AS. Това се казва в отворено писмо на селекционера Златко Далич, в което той остро напада политиците в страната.

“Това поколение показа, че е колектив от големи футболисти и може да достигне до върха на света без значение от държавата, бюджета или размера на страната. Пиша тези редове заради трудните времена на Хърватия. Хърватия е най-бедната страна в Европейския съюз (б.р. всъщност България и Румъния са по-бедни), управлявана от хора, които се считат за членове на престъпни организации. Хърватия е страна, от която са си тръгнали милиони в последните 20 години. Днес в Хърватия пенсионерите не смогват да покрият основните си нужди, младите хора не могат да си позволят образование, здравето е на много ниско ниво, а съдебната власт защитава богатите и е корумпирана”, започва речта си Далич.