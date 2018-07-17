Оставка за Дешан - Франция играе грозно, избухна бивш френски национал

Популярният френски футболист Хатем Бен Арфа шокира страната си с изказване. Доскорошният играч на Пари Сен Жермен призова селекционера на Франция Дидие Дешан да си подаде оставката въпреки спечелената световна купа. “Оставка за Дешан! Франция играе грозно!”, заяви 31-годишното крило пред France Football.

“Не се взирайте само в успехите. Трябва да се погледне по-далеч. Би било много опасно да се скрият недъзите зад втората звезда. Футболният стил на Франция сега е много грозен, ултразащитен”, категоричен беше бившият френски национал.

“Нищо чудно отборът да не се класира на Европейското първенство. Много съперници ще приложат същите хватки и Франция ще падне в капана. (…) Наследникът на Дешан трябва да се възползва от офанзивния потенциал на Франция, да освободи таланта и изобретателността, да изгради красив футболен облик, какъвто имат бразилците. Не трябва да се задоволяваме само с резултатите”, аргументира се Бен Арфа, който това лято ще си търси нов клуб.

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