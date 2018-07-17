Оставка за Дешан - Франция играе грозно, избухна бивш френски национал

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Оставка за Дешан - Франция играе грозно, избухна бивш френски национал17 юли 2018 | 17:14 - Обновена
Популярният френски футболист Хатем Бен Арфа шокира страната си с изказване. Доскорошният играч на Пари Сен Жермен призова селекционера на Франция Дидие Дешан да си подаде оставката въпреки спечелената световна купа. “Оставка за Дешан! Франция играе грозно!”, заяви 31-годишното крило пред France Football.
“Не се взирайте само в успехите. Трябва да се погледне по-далеч. Би било много опасно да се скрият недъзите зад втората звезда. Футболният стил на Франция сега е много грозен, ултразащитен”, категоричен беше бившият френски национал.
“Нищо чудно отборът да не се класира на Европейското първенство. Много съперници ще приложат същите хватки и Франция ще падне в капана. (…) Наследникът на Дешан трябва да се възползва от офанзивния потенциал на Франция, да освободи таланта и изобретателността, да изгради красив футболен облик, какъвто имат бразилците. Не трябва да се задоволяваме само с резултатите”, аргументира се Бен Арфа, който това лято ще си търси нов клуб.
ВСИЧКИ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ ОТ МОНДИАЛ 2018
ФОТОГАЛЕРИЯ НА ФИНАЛА
ФОТОГАЛЕРИЯ НА ФЕНОВЕТЕ НА ХЪРВАТИЯ ЗА ФИНАЛА
ФОТОГАЛЕРИЯ НА ФЕНОВЕТЕ НА ФРАНЦИЯ ЗА ФИНАЛА
|Титуляри
|Юго Лорис
|1
|23
|Даниел Субашич
|Бенжамен Павар
|2
|2
|Шиме Вршалко
|Рафаел Варан
|4
|6
|Деян Ловрен
|Самюел Юмтити
|5
|21
|Дамгой Вида
|Люка Ернандес
|21
|3
|Иван Стринич
|Н'Голо Канте
|13
|11
|Мачело Брожович
|Пол Погба
|6
|7
|Иван Ракитич
|Килиан Мбапе
|10
|18
|Анте Ребич
|Антоан Гризман
|7
|10
|Лука Модрич
|Блес Матюиди
|14
|4
|Иван Перишич
|Оливие Жиру
|9
|17
|Марио Манджукич
|Резерви
|Корентен Толисо
|12
|20
|Марко Пияца
|Набил Фекир
|18
|9
|Андрей Крамарич
|Стивън Нзонзи
|15
|90'
|Шиме Вршалкожълт картон
|Оливие Жируизлиза
|81'
|Иван Стриничизлиза
|Набил Фекирвлиза
|Марко Пияцавлиза
|Блес Матюидиизлиза
|73'
|Корентен Толисовлиза
|71'
|Анте Ребичизлиза
|Андрей Крамаричвлиза
|69'
|Марио Манджукичгол
|Килиан Мбапегол
|65'
|Пол Погбагол
|59'
|Н'Голо Кантеизлиза
|55'
|Стивън Нзонзивлиза
|Люка Ернандесжълт картон
|41'
|Антоан Гризмандузпа
|38'
|28'
|Иван Перишичгол
|Н'Голо Кантежълт картон
|27'
|Марио Манджукичавтогол
|18'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВредактор - отдел "Футбол"
|Прочетена 9273
(Гост) 2
отговор
не е играло от две години момчето, вече губи връзка с реалността Рейтинг: 6 0
(Гост) 1
отговор
Тоя да вземе една пушка и да се застреля. Във футбола се играе за победа, къде по-далеч от това ще гледаш Рейтинг: 13 0