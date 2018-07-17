БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Анте Ребич - шампионът на хората от Имотски

17 юли 2018 | 15:24 - Обновена
Анте Ребич - шампионът на хората от Имотски
Ако преди началото на Мондиал 2018 името на Анте Ребич бе известно предимно на феновете на клубовете, в които той е играл, както и на привържениците на Хърватия, то сега това съвсем не е така. 24-годишното крило игра в шест от седем възможни мача за своята страна в Русия, като Златко Далич не го пусна единствено в протоколния двубой от групата с Исландия.

Хърватия - Дания@@@


Носителят на Купата на Германия с Айнтрахт (Франкфурт) се представи на света при 3:0 с Аржентина, когато хладнокръвно матира Уили Кабайеро след една от множеството му трагични изяви. Ребич изглежда и играе така, сякаш има безкрайни батерии и може да тича с дни, притеснявайки както противниковите защити, така и помагайки в дефанзивен план, макар и на моменти доста необмислено и импулсивно.
.
Зад самочувствието и на моменти малко излишната арогантност на Ребич на терена обаче се крие един истински добър човек. За това разказва и един от най-добрите му приятели - Ловро Синдик, който също е футболист, подвизаващ се в по-долните дивизии на Германия.

Ребич е роден в Сплит, но в детските си години играе за няколко различни отбора от областта Далмация - Виняни и Имотски. Синдик се връща почти десетилетие назад и си спомня, че още като 16-годишен тийнейджър Анте е имал проблеми с избухливостта и контрола на емоциите, но още тогава се е виждало, че има нужния потенциал да играе футбол на високо ниво.

Аржентина - Хърватия 0:3@@@


Всъщност именно с малкото градче Имотски, което се населява от едва 4757 души, е свързана и историята на Ловро, която показва и другата, добрата и чисто човешка страна на Ребич.

“Той идва от малко градче, което е на около 45 минути от Сплит. Вече може да контролира темперамента си. Освен това има голямо сърце. Веднъж плати належащите заеми на 500 човека от Имотски!”, споделя Синдик в интервю за германските медии.

Аржентина - Хърватия 0:3@@@

ВСИЧКИ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ ОТ МОНДИАЛ 2018
Блестящият сезон на Анте Ребич на клубно ниво достигна кулминацията си през последния месец в Русия, а макар Хърватия да не успя да спечели световната титла, вече всички са наясно кой е той. И неслучайно се говори за интерес към него от най-големите отбори на континента - такива като Манчестър Юнайтед, Байерн (Мюнхен) и Арсенал.

Футболистът Анте Ребич вече е познат на целия свят. А сега всички знаят и за добрия човек Анте Ребич, който не забравя откъде е тръгнал и е шампион, най-вече за хората от Имотски.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
4:2краен резулат
Хърватия
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
1
4
5
12
21
15
6
18
2
7
10
23
6
2
21
10
7
4
11
17
9
20
Дидие Дешан
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Даниел Субашич23 Даниел Субашич
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Шиме Вршалко2 Шиме Вршалко
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Дамгой Вида21 Дамгой Вида
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Иван Стринич3 Иван Стринич
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Мачело Брожович11 Мачело Брожович
Пол Погба Пол Погба6 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Анте Ребич18 Анте Ребич
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Лука Модрич10 Лука Модрич
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Иван Перишич4 Иван Перишич
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Марио Манджукич17 Марио Манджукич
Резерви
Корентен Толисо Корентен Толисо12 Марко Пияца20 Марко Пияца
Набил Фекир Набил Фекир18 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Стивън Нзонзи Стивън Нзонзи15
90' Шиме Вршалко  Шиме Вршалкожълт картон
Оливие Жируизлиза Оливие Жиру  81' Иван Стринич  Иван Стриничизлиза
Набил Фекирвлиза Набил Фекир  Марко Пияца  Марко Пияцавлиза
Блес Матюидиизлиза Блес Матюиди  73'
Корентен Толисовлиза Корентен Толисо 
71' Анте Ребич  Анте Ребичизлиза
Андрей Крамарич  Андрей Крамаричвлиза
69' Марио Манджукич  Марио Манджукичгол
Килиан Мбапегол Килиан Мбапе  65'
Пол Погбагол Пол Погба  59'
Н'Голо Кантеизлиза Н'Голо Канте  55'
Стивън Нзонзивлиза Стивън Нзонзи 
Люка Ернандесжълт картон Люка Ернандес  41'
Антоан Гризмандузпа Антоан Гризман  38'
28' Иван Перишич  Иван Перишичгол
Н'Голо Кантежълт картон Н'Голо Канте  27'
Марио Манджукичавтогол Марио Манджукич  18'
4 Голове 2
2 Ъглови удари 6
9 Центрирания 39
1 Засади 1
6 Точни удари 4
23 Тъчове 22
0 Неточни удари 8
15 Удари от вратата 3
39 Притежание на топката % 61
2 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 2
3 Смени 2
2 Контра атаки 2
13 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Марио Манджукич
18'
 
 
28'
1:1
Иван Перишич
2:1
Антоан Гризман
38'
 
3:1
Пол Погба
59'
 
4:1
Килиан Мбапе
65'
 
 
69'
4:2
Марио Манджукич
https://www.sportal.bg/bnt/wc_video.php?category=274&video_page=1&video=113486

Още по темата
АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ
редактор - отдел "Спорт"		 Прочетена 13228

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Франция е новият световен шампион след победа в зрелищен финал срещу Хърватия с 4:2
Локомотив (Пд) - ЦСКА 1948 2:1
Хърватия излъга Русия и чака Англия на полуфинал
Съставите на Русия и Хърватия преди четвъртфинала в Сочи

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача

Двубоите на деня

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки