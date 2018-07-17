Анте Ребич - шампионът на хората от Имотски

Ако преди началото на Мондиал 2018 името на Анте Ребич бе известно предимно на феновете на клубовете, в които той е играл, както и на привържениците на Хърватия , то сега това съвсем не е така. 24-годишното крило игра в шест от седем възможни мача за своята страна в Русия , като Златко Далич не го пусна единствено в протоколния двубой от групата с Исландия

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Носителят на Купата на Германия с Айнтрахт (Франкфурт) се представи на света при 3:0 с Аржентина , когато хладнокръвно матира Уили Кабайеро след една от множеството му трагични изяви. Ребич изглежда и играе така, сякаш има безкрайни батерии и може да тича с дни, притеснявайки както противниковите защити, така и помагайки в дефанзивен план, макар и на моменти доста необмислено и импулсивно.Зад самочувствието и на моменти малко излишната арогантност на Ребич на терена обаче се крие един истински добър човек. За това разказва и един от най-добрите му приятели - Ловро Синдик, който също е футболист, подвизаващ се в по-долните дивизии на Германия.Ребич е роден в Сплит, но в детските си години играе за няколко различни отбора от областта Далмация - Виняни и Имотски. Синдик се връща почти десетилетие назад и си спомня, че още като 16-годишен тийнейджър Анте е имал проблеми с избухливостта и контрола на емоциите, но още тогава се е виждало, че има нужния потенциал да играе футбол на високо ниво.

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Всъщност именно с малкото градче Имотски, което се населява от едва 4757 души, е свързана и историята на Ловро, която показва и другата, добрата и чисто човешка страна на Ребич.“Той идва от малко градче, което е на около 45 минути от Сплит. Вече може да контролира темперамента си. Освен това има голямо сърце. Веднъж плати належащите заеми на 500 човека от Имотски!”, споделя Синдик в интервю за германските медии.

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Блестящият сезон на Анте Ребич на клубно ниво достигна кулминацията си през последния месец в Русия, а макар Хърватия да не успя да спечели световната титла, вече всички са наясно кой е той. И неслучайно се говори за интерес към него от най-големите отбори на континента - такива като Манчестър Юнайтед, Байерн (Мюнхен) и Арсенал.Футболистът Анте Ребич вече е познат на целия свят. А сега всички знаят и за добрия човек Анте Ребич, който не забравя откъде е тръгнал и е шампион, най-вече за хората от Имотски.