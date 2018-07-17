ФИФА обясни за "откраднатия" златен медал

От ФИФА дадоха обяснение относно казуса със златния медал, който едно от официалните лица прибра в джоба си по време на церемонията по награждаването на френските футболисти в неделя. На записите се вижда как една от жените, които асистираха на Джани Инфантино и Владимир Путин, слага отличието в джоба си.

Am I the only one who saw this woman steal a medal?! ‍



Did she think we wouldn’t see? What don’t I know! #WorldCupFinal #france pic.twitter.com/NPepuHLKjN — Cosby Siringi (@TheRealCosbo) July 15, 2018



Въпросният служител е Марион Майер-Форфелдер - дъщеря на бившия президент на Германския футболен съюз Герхард Майер-Форфелдер, която в момента работи за ФИФА. От централата обясниха, че за награждаването са били доставени 50 златни медала, но френската делегация се оказала с човек по-малко. По тази причина - спазвайки процедурата - въпросната дама е прибрала отличието, а по-късно го е предала на “петлите”, за да може да достигне до отсъстващия член от щаба им.





Споменатата Марион Майер-Форфелдер работи в отдела към ФИФА, който организира международните турнири. Последно тя е била заета със Световното за младежи до 20 години в Нова Зеландия.

“Мнозина твърдят, че съм във ФИФА само заради името на баща ми, но това не е вярно. Започнах в отдел “Човешки ресурси” и трябваше да покажа какво наистина мога и съм радостна да заявя, че свършеното от мен говори само по себе си”, защити се дамата.