ФИФА обясни за "откраднатия" златен медал

От ФИФА дадоха обяснение относно казуса със златния медал, който едно от официалните лица прибра в джоба си по време на церемонията по награждаването на френските футболисти в неделя. На записите се вижда как една от жените, които асистираха на Джани Инфантино и Владимир Путин, слага отличието в джоба си.

Am I the only one who saw this woman steal a medal?! ‍



Did she think we wouldn’t see? What don’t I know! #WorldCupFinal #france pic.twitter.com/NPepuHLKjN