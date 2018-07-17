Хеймир Халгримсон напуска националния отбор на Исландия

Старши треньорът на националния отбор на Исландия Хеймир Халгримсон напуска поста си, съобщиха от Футболната асоциация на страната. 51-годишният специалист сам е пожелал да напусне поста си и от местната федерация са уважили желанието му. Халгримсон, който работи и като зъболекар, е част от националния отбор на Исландия от 2011 година. До 2013 година той бе помощник на Ларс Лагербак, между 2013 и 2016 двамата водеха тима заедно, а от 2016 година насам Халгримсон сам бе старши треньор. Под негово ръководство Исландия постигна най-големите си успехи, класирайки се за първи път на европейско и световно първенство. От Футболната асоциация на Исландия все още не са обявили името на заместника на Халгримсон.