БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хеймир Халгримсон напуска националния отбор на Исландия

17 юли 2018 | 14:12
Старши треньорът на националния отбор на Исландия Хеймир Халгримсон напуска поста си, съобщиха от Футболната асоциация на страната. 51-годишният специалист сам е пожелал да напусне поста си и от местната федерация са уважили желанието му. Халгримсон, който работи и като зъболекар, е част от националния отбор на Исландия от 2011 година. До 2013 година той бе помощник на Ларс Лагербак, между 2013 и 2016 двамата водеха тима заедно, а от 2016 година насам Халгримсон сам бе старши треньор. Под негово ръководство Исландия постигна най-големите си успехи, класирайки се за първи път на европейско и световно първенство. От Футболната асоциация на Исландия все още не са обявили името на заместника на Халгримсон.
Мондиал 2018
3 кръг, вторник 26 юни
Исландия
1:2краен резулат
Хърватия
Стадион: Ростов Арена
Съдия: Антонио Матеу Лаос
1
5
18
2
20
10
17
7
4
21
9
12
5
6
13
15
7
4
19
22
14
9
Хеймир Халгримсон
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Хансе Халдорсон Хансе Халдорсон1 Ловре Калинич12 Ловре Калинич
Биркир Севарсон Биркир Севарсон2 Тин Йедвай13 Тин Йедвай
Сверир Ингасон Сверир Ингасон5 Ведран Чорлука5 Ведран Чорлука
Рагнар Сигурдсон Рагнар Сигурдсон6 Дуйе Калета-Цар15 Дуйе Калета-Цар
Хьордур Магнусон Хьордур Магнусон18 Йосип Пиварич22 Йосип Пиварич
Арон Гунарсон Арон Гунарсон17 Матео Ковачич8 Матео Ковачич
Емил Халфредсон Емил Халфредсон20 Милан Бадел19 Милан Бадел
Йохан Гудмундсон Йохан Гудмундсон7 Марко Пияца20 Марко Пияца
Гилфи Сигурдсон Гилфи Сигурдсон10 Лука Модрич10 Лука Модрич
Биркир Бярнасон Биркир Бярнасон8 Иван Перишич4 Иван Перишич
Алфред Финбогасон Алфред Финбогасон11 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Резерви
Алберт Гудмундсон Алберт Гудмундсон4 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Арнор Ингви Траустасон Арнор Ингви Траустасон21 Филип Брадарич14 Филип Брадарич
Бьорн Сигударсон Бьорн Сигударсон9 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Биркир Бярнасонизлиза Биркир Бярнасон  90' Иван Перишич  Иван Перишичгол
Арнор Ингви Траустасонвлиза Арнор Ингви Траустасон 
Алфред Финбогасонизлиза Алфред Финбогасон  85'
Алберт Гудмундсонвлиза Алберт Гудмундсон 
Биркир Севарсонжълт картон Биркир Севарсон  84'
83' Тин Йедвай  Тин Йедвайжълт картон
81' Матео Ковачич  Матео Ковачичизлиза
Иван Ракитич  Иван Ракитичвлиза
Гилфи Сигурдсондузпа Гилфи Сигурдсон  76'
Рагнар Сигурдсонизлиза Рагнар Сигурдсон  70' Марко Пияца  Марко Пияцаизлиза
Бьорн Сигударсонвлиза Бьорн Сигударсон  Деян Ловрен  Деян Ловренвлиза
65' Лука Модрич  Лука Модричизлиза
Филип Брадарич  Филип Брадаричвлиза
Алфред Финбогасонжълт картон Алфред Финбогасон  64'
Емил Халфредсонжълт картон Емил Халфредсон  59'
53' Милан Бадел  Милан Баделгол
14' Марко Пияца  Марко Пияцажълт картон
1 Голове 2
10 Ъглови удари 5
25 Центрирания 15
1 Засади 0
6 Точни удари 2
13 Тъчове 25
6 Неточни удари 9
8 Удари от вратата 9
40 Притежание на топката % 60
3 Жълти картони 2
4 Блокирани удари 2
3 Смени 3
3 Контра атаки 1
10 Извършени фалове 12
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
53'
0:1
Милан Бадел
1:1
Гилфи Сигурдсон
76'
 
 
90'
1:2
Иван Перишич
Източник Sportal.bg
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