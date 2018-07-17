Памела Андерсън се снима със Световната купа

Половинката на защитника на националния отбор на Франция Адил Рами - Памела Андерсън, се докосна до Световната купа. Рами и популярната блондинка си направиха снимка с най-ценния трофей във футбола.

Франция спечели шампионата на планетата в Русия след победа с 4:2 на финала срещу Хърватия. Рами пък не записа нито минута на турнира, а след края на първенството обяви, че се оттегля от националния тим.

В медиите пък се появи информация, че 32-годишният Рами и 51-годишната Андерсън ще сключат брак в близко бъдеще. Двамата се запознали на кинофестивала в Кан през миналата година, а “спасителката на плажа” живее в дома на футболиста в Марсилия.