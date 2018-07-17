Алекси Желязков: Очаквах Хърватия да бъде в Топ 4

Бургаският футболен специалист Алекси Желязков заедно с Ивайло Петев последни имаха досег с хърватския футбол. Петев и Желязков бяха начело на местния гранд Динамо (Загреб) в продължение на повече от година и са наясно с процесите в бившата югославска република. За Алекси постижението на Хърватия - да играе финал на Мондиала не е изненада, а очакванията му са успехите на този отбор да продължат.

"Преди началото на първенството смятах, че Хърватия ще бъде в топ 4. Така че достигането до финал може да е било голяма изненада за някого, но за мене не беше така. аз съм фен на Германия и на германския футбол, но фаворит номер 1 за титлата беше Франция с нейния пълен с таланти и балансиран отбор, каза бившият дългогодишен помощник на Димитър Димитров-Херо.

"Една година този отбор тренира пред очите им, защото знаете, че хърватския национален тим ползва стадион Максимир- домът на Динамо (Загреб). Наясно съм с нивото на хърватите. Мога да кажа, че още докато беше селекционер Анте Чачич, той започна да вкарва нови и млади играчи. Някои от тях не попаднаха на Световното първенство, но без съмнение имат голямо бъдеще".

"Това са Анте Чорич, който вече е в Рома, защитникът Борна Соса е вече играч на Щутгарт, Халилович също отиде в германското първенство. Сега Златко Далич се довери на най-опитните, на най-рутинираните и се видя, че това е оправдано. Да, Хърватия изкара цялото първенство с 12 души. За мен и Ковачич, и Милан Бадел можеха да бъдат използвани повече", каза още бившият нападател.

Попитан как така една малка страна с население под 5 милиона души постигна такива успехи, Алекси Желязков се спря на три фактора.

"На първо място това е манталитетът им. Те са хора, които сякаш наполовина съчетават балканския манталитет с европейския. И винаги правилно реагират. На второ място, просто там се раждат много качествени деца. Отдолу идва много качество, много таланти. И третото е, че те са част от бивша Югославия, а тези хора още през комунизма имаха право да пътуват и да черпят опит и практики от Европа. Така сега създават таланти и много млади ги продават в големите отбори, в големите първенства, където пък ги доразвиват. И ето резултатите ги видяхме на Световния шампионат", разказва още бившият помощник-треньор на Динамо (Загреб) и Омония (Кипър).