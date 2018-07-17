БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Алекси Желязков: Очаквах Хърватия да бъде в Топ 4

17 юли 2018 | 13:25 - Обновена
Бургаският футболен специалист Алекси Желязков заедно с Ивайло Петев последни имаха досег с хърватския футбол. Петев и Желязков бяха начело на местния гранд Динамо (Загреб) в продължение на повече от година и са наясно с процесите в бившата югославска република. За Алекси постижението на Хърватия- да играе финал на Мондиала не е изненада, а очакванията му са успехите на този отбор да продължат.
"Преди началото на първенството смятах, че Хърватия ще бъде в топ 4. Така че достигането до финал може да е било голяма изненада за някого, но за мене не беше така. аз съм фен на Германия и на германския футбол, но фаворит номер 1 за титлата беше Франция с нейния пълен с таланти и балансиран отбор, каза бившият дългогодишен помощник на Димитър Димитров-Херо.
"Една година този отбор тренира пред очите им, защото знаете, че хърватския национален тим ползва стадион Максимир- домът на Динамо (Загреб). Наясно съм с нивото на хърватите. Мога да кажа, че още докато беше селекционер Анте Чачич, той започна да вкарва нови и млади играчи. Някои от тях не попаднаха на Световното първенство, но без съмнение имат голямо бъдеще".
"Това са Анте Чорич, който вече е в Рома, защитникът Борна Соса е вече играч на Щутгарт, Халилович също отиде в германското първенство. Сега Златко Далич се довери на най-опитните, на най-рутинираните и се видя, че това е оправдано. Да, Хърватия изкара цялото първенство с 12 души. За мен и Ковачич, и Милан Бадел можеха да бъдат използвани повече", каза още бившият нападател.
Попитан как така една малка страна с население под 5 милиона души постигна такива успехи, Алекси Желязков се спря на три фактора.
"На първо място това е манталитетът им. Те са хора, които сякаш наполовина съчетават балканския манталитет с европейския. И винаги правилно реагират. На второ място, просто там се раждат много качествени деца. Отдолу идва много качество, много таланти. И третото е, че те са част от бивша Югославия, а тези хора още през комунизма имаха право да пътуват и да черпят опит и практики от Европа. Така сега създават таланти и много млади ги продават в големите отбори, в големите първенства, където пък ги доразвиват. И ето резултатите ги видяхме на Световния шампионат", разказва още бившият помощник-треньор на Динамо (Загреб) и Омония (Кипър).
"Със сигурност германците сега ще направят някоя нова програма и ще имат отново силен национален отбор. В това нямам съмнение. Пропадането на Аржентина беше очаквано, защото днес все повече футболът е колективен спорт. А те разчитат на един човек. Меси, колкото и да е уникален, той играе по 100 мача на година вероятно. И понеже е Меси, всички очакват във всеки от тези мачове да се представи като на финал. Което е невъзможно. Така отборите с 1-2 топ-звезди не успяват", сподели още впечатленията си бившият футболист на бургаските Черноморец и Нефтохимик.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
4:2краен резулат
Хърватия
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
1
4
5
12
21
15
6
18
2
7
10
23
6
2
21
10
7
4
11
17
9
20
Дидие Дешан
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Даниел Субашич23 Даниел Субашич
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Шиме Вршалко2 Шиме Вршалко
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Дамгой Вида21 Дамгой Вида
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Иван Стринич3 Иван Стринич
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Мачело Брожович11 Мачело Брожович
Пол Погба Пол Погба6 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Анте Ребич18 Анте Ребич
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Лука Модрич10 Лука Модрич
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Иван Перишич4 Иван Перишич
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Марио Манджукич17 Марио Манджукич
Резерви
Корентен Толисо Корентен Толисо12 Марко Пияца20 Марко Пияца
Набил Фекир Набил Фекир18 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Стивън Нзонзи Стивън Нзонзи15
90' Шиме Вршалко  Шиме Вршалкожълт картон
Оливие Жируизлиза Оливие Жиру  81' Иван Стринич  Иван Стриничизлиза
Набил Фекирвлиза Набил Фекир  Марко Пияца  Марко Пияцавлиза
Блес Матюидиизлиза Блес Матюиди  73'
Корентен Толисовлиза Корентен Толисо 
71' Анте Ребич  Анте Ребичизлиза
Андрей Крамарич  Андрей Крамаричвлиза
69' Марио Манджукич  Марио Манджукичгол
Килиан Мбапегол Килиан Мбапе  65'
Пол Погбагол Пол Погба  59'
Н'Голо Кантеизлиза Н'Голо Канте  55'
Стивън Нзонзивлиза Стивън Нзонзи 
Люка Ернандесжълт картон Люка Ернандес  41'
Антоан Гризмандузпа Антоан Гризман  38'
28' Иван Перишич  Иван Перишичгол
Н'Голо Кантежълт картон Н'Голо Канте  27'
Марио Манджукичавтогол Марио Манджукич  18'
4 Голове 2
2 Ъглови удари 6
9 Центрирания 39
1 Засади 1
6 Точни удари 4
23 Тъчове 22
0 Неточни удари 8
15 Удари от вратата 3
39 Притежание на топката % 61
2 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 2
3 Смени 2
2 Контра атаки 2
13 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Марио Манджукич
18'
 
 
28'
1:1
Иван Перишич
2:1
Антоан Гризман
38'
 
3:1
Пол Погба
59'
 
4:1
Килиан Мбапе
65'
 
 
69'
4:2
Марио Манджукич

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Източник Sportal.bg
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