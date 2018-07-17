Членовете на "Пуси Райът" осъдени на 15 дни затвор

Освен 15 дни в затвора, четиримата нямат право да посещават спортни събития в следващите три години.

Московски съд осъди по бързата процедура на 15 дни арест четиримата членове на пънк групата "Пуси Райът" заради нахлуването на терена по време на финала на световното първенство между Франция и Хърватия.Три жени и един мъж от групата, облечени с фалшиви полицейски униформи, слязоха на терена в началото на второто полувреме пред погледа на президента на Русия Владимир Путин и останалите височайши гости на "Лужники".