БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Уникално: Само едно 0:0 на Мондиал 2018

16 юли 2018 | 23:25 - Обновена
Може Мондиал 2018 да не успя да стане най-резултатното Световно първенство в историята, но поне успя да запише друго уникално постижение. От всичките 64 мача единствено среща номер 38, която беше между отборите на Франция и Дания, завърши 0:0. Това се случи в груповата фаза на турнира, като в елиминациите във всички мачове имаше поне по едно попадение. Интересното е, че именно "петлите" станаха световни шампиони, докато датчаните отпаднаха на 1/8-финалите от Хърватия след изпълнение на дузпи.
От друга страна, най-резултатните двубои на турнира бяха с по 7 гола - Белгия - Тунис (5:2) и Англия - Панама (6:1) от група F, както и 1/4-финалът между Франция и Аржентина, завършил 4:3 в полза на новия световен шампион.

Мондиал 2018
3 кръг, вторник 26 юни
Дания
0:0краен резулат
Франция
Стадион: Лужники
Съдия: Сандро Ричи
1
4
6
13
14
10
17
18
12
15
11
16
4
19
22
3
15
18
13
8
9
10
Оге Харейде
Дидие Дешан
4-3-3
4-2-3-1
Титуляри
Каспер Шмайхел Каспер Шмайхел1 Стив Манданда16 Стив Манданда
Хенрик Далсгорд Хенрик Далсгорд14 Джибирл Сидибе19 Джибирл Сидибе
Симон Кяер Симон Кяер4 Рафаел Варан4 Рафаел Варан
Матиас Йоргенсен Матиас Йоргенсен13 Преснел Кимпембе3 Преснел Кимпембе
Йенс Стигер Ларсен Йенс Стигер Ларсен17 Люка Ернандес21 Люка Ернандес
Томас Дилейни Томас Дилейни8 Н'Голо Канте13 Н'Голо Канте
Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен6 Стивън Нзонзи15 Стивън Нзонзи
Кристиан Ериксен Кристиан Ериксен10 Усман Дембеле11 Усман Дембеле
Мартин Брайтвайте Мартин Брайтвайте11 Антоан Гризман7 Антоан Гризман
Андреас Корнелиус Андреас Корнелиус21 Тома Льомар8 Тома Льомар
Пионе Систо Пионе Систо23 Оливие Жиру9 Оливие Жиру
Резерви
Виктор Фишер Виктор Фишер15 Бенжамен Менди22 Бенжамен Менди
Каспер Долберг Каспер Долберг12 Набил Фекир18 Набил Фекир
Лукас Лерагер Лукас Лерагер18 Килиан Мбапе10 Килиан Мбапе
Томас Дилейниизлиза Томас Дилейни  90'
Лукас Лерагервлиза Лукас Лерагер 
78' Усман Дембеле  Усман Дембелеизлиза
Килиан Мбапе  Килиан Мбапевлиза
Андреас Корнелиусизлиза Андреас Корнелиус  75'
Каспер Долбергвлиза Каспер Долберг 
68' Антоан Гризман  Антоан Гризманизлиза
Набил Фекир  Набил Фекирвлиза
Пионе Систоизлиза Пионе Систо  60'
Виктор Фишервлиза Виктор Фишер 
50' Люка Ернандес  Люка Ернандесизлиза
Бенжамен Менди  Бенжамен Мендивлиза
Матиас Йоргенсенжълт картон Матиас Йоргенсен  45'
4 Ъглови удари 2
9 Центрирания 28
1 Засади 1
1 Точни удари 4
18 Тъчове 21
3 Неточни удари 6
9 Удари от вратата 3
38 Притежание на топката % 62
1 Жълти картони 0
2 Блокирани удари 1
3 Смени 3
1 Контра атаки 2
10 Извършени фалове 10
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Калоян Антонов
Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 3269

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