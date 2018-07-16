БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Париж осъмна с метростанция "Дешанз-Елизе Клемансо"

16 юли 2018 | 21:08
Париж осъмна с метростанция &quot;Дешанз-Елизе Клемансо&quot;
В продължение на няколко дни парижани ще могат да се къпят в славата на втората титла на френския национален отбор на Световното първенство по футбол дори в най-горещите мигове на пътуване с метрото, предаде ДПА.
  
Столичната служба по транспорта временно преименува шест метростанции в чест на "петлите" и треньора им Дидие Дешан (Didier Deschamps).

Станцията Шанз-Елизе Клемансо (Champs Elysees-Clemenceau) под прочутия булевард, водещ към Триумфалната арка, временно ще се казва Дешанз-Елизе Клемансо (Deschamps Elysees-Clemenceau).

Жилавият баск, който бе капитан на "петлите" при първата им световна титла през 1998 г. и техен треньор при втората в Русия тази година е почетен и на метростанция Нотр-Дам де Шан (Notre-Dame des Champs), която в момента се казва Нотр Дидие Дешан (Notre Didier Deschamps - Нашият Дидие Дешан).

Станция Шарл Де Гол-Етоал под Триумфалната арка се превърна в Он а 2 Етоал (On a 2 Etoiles - Имаме две звезди).

А пък станция Виктор Юго сега носи името Виктор Юго Лорис, съчетавайки имената на писателя от 19-и век и вратаря от 21-и.
Запалянковците обаче няма да могат да слязат на Дешанз-Елизе Клемансо или на Он а 2 Етоал, за да гледат победното шествие на отбора по булевард "Шанз-Елизе". Двете станции са затворени за няколко часа от съображения за сигурност.

От другата страна на Ламанша лондонското метро почете треньора на английския футболен отбор Гарет Саутгейт.

Станция "Саутгейт" в северната част на Лондон сега е с нови табели "Гарет Саутгейт", за да отбележи завръщането на отбора от Русия.

"Следваща спирка - Гарет Саутгейт! За отпразнуване на постиженията на английския футболен отбор това лято Лондонската транспортна служба и Виза Ю Кей временно преименуваха станцията Саутгейт", съобщи транспортната служба в Туитър и прикани пътуващите да постнат свои селфита пред някоя от новите табели на станцията.

Преименуването ще е за 48 часа.
"Благодаря, момчета, всички много се гордеем с вас", туитна Виза Ю Кей.

Саутгейт доведе отбора до полуфинал на Световното първенство по футбол, с което надхвърли очакванията на повечето фенове и коментатори.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
4:2краен резулат
Хърватия
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
1
4
5
12
21
15
6
18
2
7
10
23
6
2
21
10
7
4
11
17
9
20
Дидие Дешан
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Даниел Субашич23 Даниел Субашич
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Шиме Вршалко2 Шиме Вршалко
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Дамгой Вида21 Дамгой Вида
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Иван Стринич3 Иван Стринич
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Мачело Брожович11 Мачело Брожович
Пол Погба Пол Погба6 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Анте Ребич18 Анте Ребич
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Лука Модрич10 Лука Модрич
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Иван Перишич4 Иван Перишич
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Марио Манджукич17 Марио Манджукич
Резерви
Корентен Толисо Корентен Толисо12 Марко Пияца20 Марко Пияца
Набил Фекир Набил Фекир18 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Стивън Нзонзи Стивън Нзонзи15
90' Шиме Вршалко  Шиме Вршалкожълт картон
Оливие Жируизлиза Оливие Жиру  81' Иван Стринич  Иван Стриничизлиза
Набил Фекирвлиза Набил Фекир  Марко Пияца  Марко Пияцавлиза
Блес Матюидиизлиза Блес Матюиди  73'
Корентен Толисовлиза Корентен Толисо 
71' Анте Ребич  Анте Ребичизлиза
Андрей Крамарич  Андрей Крамаричвлиза
69' Марио Манджукич  Марио Манджукичгол
Килиан Мбапегол Килиан Мбапе  65'
Пол Погбагол Пол Погба  59'
Н'Голо Кантеизлиза Н'Голо Канте  55'
Стивън Нзонзивлиза Стивън Нзонзи 
Люка Ернандесжълт картон Люка Ернандес  41'
Антоан Гризмандузпа Антоан Гризман  38'
28' Иван Перишич  Иван Перишичгол
Н'Голо Кантежълт картон Н'Голо Канте  27'
Марио Манджукичавтогол Марио Манджукич  18'
4 Голове 2
2 Ъглови удари 6
9 Центрирания 39
1 Засади 1
6 Точни удари 4
23 Тъчове 22
0 Неточни удари 8
15 Удари от вратата 3
39 Притежание на топката % 61
2 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 2
3 Смени 2
2 Контра атаки 2
13 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Марио Манджукич
18'
 
 
28'
1:1
Иван Перишич
2:1
Антоан Гризман
38'
 
3:1
Пол Погба
59'
 
4:1
Килиан Мбапе
65'
 
 
69'
4:2
Марио Манджукич
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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