Париж осъмна с метростанция "Дешанз-Елизе Клемансо"

В продължение на няколко дни парижани ще могат да се къпят в славата на втората титла на френския национален отбор на Световното първенство по футбол дори в най-горещите мигове на пътуване с метрото, предаде ДПА.Столичната служба по транспорта временно преименува шест метростанции в чест на "петлите" и треньора им Дидие Дешан (Didier Deschamps).Станцията Шанз-Елизе Клемансо (Champs Elysees-Clemenceau) под прочутия булевард, водещ към Триумфалната арка, временно ще се казва Дешанз-Елизе Клемансо (Deschamps Elysees-Clemenceau).Жилавият баск, който бе капитан на "петлите" при първата им световна титла през 1998 г. и техен треньор при втората в Русия тази година е почетен и на метростанция Нотр-Дам де Шан (Notre-Dame des Champs), която в момента се казва Нотр Дидие Дешан (Notre Didier Deschamps - Нашият Дидие Дешан).Станция Шарл Де Гол-Етоал под Триумфалната арка се превърна в Он а 2 Етоал (On a 2 Etoiles - Имаме две звезди).А пък станция Виктор Юго сега носи името Виктор Юго Лорис, съчетавайки имената на писателя от 19-и век и вратаря от 21-и.Запалянковците обаче няма да могат да слязат на Дешанз-Елизе Клемансо или на Он а 2 Етоал, за да гледат победното шествие на отбора по булевард "Шанз-Елизе". Двете станции са затворени за няколко часа от съображения за сигурност.От другата страна на Ламанша лондонското метро почете треньора на английския футболен отбор Гарет Саутгейт.Станция "Саутгейт" в северната част на Лондон сега е с нови табели "Гарет Саутгейт", за да отбележи завръщането на отбора от Русия."Следваща спирка - Гарет Саутгейт! За отпразнуване на постиженията на английския футболен отбор това лято Лондонската транспортна служба и Виза Ю Кей временно преименуваха станцията Саутгейт", съобщи транспортната служба в Туитър и прикани пътуващите да постнат свои селфита пред някоя от новите табели на станцията.Преименуването ще е за 48 часа."Благодаря, момчета, всички много се гордеем с вас", туитна Виза Ю Кей.Саутгейт доведе отбора до полуфинал на Световното първенство по футбол, с което надхвърли очакванията на повечето фенове и коментатори.