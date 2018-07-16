Pussy Riot разкриха как са стигнали дo терена на финала

“Купихме си билети за финала си направихме стандартните паспорти за фенове - обясниха дамите в социалните мрежи. - Срещу нас не е имало никакви ограничения и претенции, не сме терористи. Наехме полицейските дрехи от кино работници. Вече на стадиона, изглеждайки като служители на реда, се приближихме до стюардите. Те ни взеха за полицаи, а ние им обяснихме, че издирваме няколко човека, при което те веднага ни пуснаха да минем.”

Арестуваните за нахлуване на терена по време на Франция - Хърватия членове на Pussy Riot разкриха как са успели да се домогнат до терена. Четирите дами от руската пънк група, която е известна с провокативните си акции срещу властта в Кремъл, бяха арестувани и са заплашени от затвор до 15 дни. Те бяха облечени в полицейски униформи и това явно е заблудило охраната на “Лужники”.