БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Триумф на тактическия футбол

16 юли 2018 | 17:00
На Световното първенство в Русия победител не излезе нито атакуващият, нито защитният футбол. Вместо това и четирите отбора, които се класираха за полуфиналите, демонстрираха тактическа игра, която беше в основата на техните успехи в турнира.

В това първенство видяхме повече голове от статични положения от обичайното. Голяма заслуга за това има Англия. “Трите лъва” показаха голямо израстване в това отношение, като бяха най-смъртоносният отбор при корнери и преки свободни удари от всички тимове на Мондиала. Това никога не е било основното оръжие на островитяните, но в Русия повечето им попадения бяха или от подобни ситуации, или от дузпи. Белгия беше подготвена за това и заслужено успя да победи англичаните не един, а два пъти в рамките на няколко седмици.

Именно “червените дяволи” са отличниците в друг важен тактически аспект - смените. Това се видя най-добре в 1/8-финалния двубой срещу Япония, когато влезлите като смени Маруан Фелайни и Насер Шадли вкараха два от головете за обрата от 0:2 до 3:2. От друга страна, при успеха над Бразилия правилно усетиха слабото звено в състава на “Селесао” и го използваха - резервата в предишните мачове Фернандиньо имаше вина и за двете попадения във вратата на 5-кратните световни шампиони.

Въпреки че безспорно Хърватия попадна в по-лекия поток, не може да се отрече техния впечатляващ път към финала, включващ две победи след дузпи и една след продължения. Такъв тип успехи зависи колкото от издържливостта и психиката на футболистите, толкова и от тактическите указания на селекционера. Златко Далич и неговите възпитаници се справиха чудесно във всяко едно от тези отношения. Можеш да имаш късмет при една такава победа, но при три със сигурност не става въпрос за шанс. Далич избра правилната тактика и в трите случая, както и нужните изпълнители на дузпи за драматичните победи над Дания и Русия. Едно от най-трудните неща във футбола е да се определят петимата изпълнители на дузпи, когато се стигне до тях, а наставникът на "ватрените" показа, че е най-добрият в това сред всички свои колеги на Световното първенство в Русия.

За накрая оставям световните шампиони от Франция. Тук няма да говоря за статични положения, смени и продължения. Това, което гарантира надмощието на "петлите" над гореспоменатите тимове, е способността им да печелят мачовете си и същевременно да пестят сили. Това, което донесе световните титли на Италия и Испания, съответно на Мондиал 2006 и Мондиал 2010. Без да блестят французите постигнаха минимални победи над Австралия и Перу в груповата фаза, а в последния си двубой от нея срещу Дания излязоха за единственото нулево реми в целия турнир.
Срещу Аржентина беше единственият им убедителен мач за цялото първенство, но това се наложи, защото "гаучосите" им бяха повели с 2:1 в началото на второто полувреме. Срещу коравите отбори на Белгия и Уругвай изчакаха своя момент, за да накажат грешките им и да постигнат една от целите си - да играят финал в Русия. Двата дискусионни гола в началото на двубоя с Хърватия им помогнаха да имат тактическо преимущество над съперника, който в търсене на изравняване се беше самозабравил в отбрана. Това се оказа достатъчно за безпощадните Пол Погба и Килиан Мбапе да дадат комфортна преднина, която да удържат до последния съдийски сигнал. Франция заслужено се поздрави със своята втора световна титла.
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
4:2краен резулат
Хърватия
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
1
4
5
12
21
15
6
18
2
7
10
23
6
2
21
10
7
4
11
17
9
20
Дидие Дешан
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Даниел Субашич23 Даниел Субашич
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Шиме Вршалко2 Шиме Вршалко
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Дамгой Вида21 Дамгой Вида
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Иван Стринич3 Иван Стринич
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Мачело Брожович11 Мачело Брожович
Пол Погба Пол Погба6 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Анте Ребич18 Анте Ребич
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Лука Модрич10 Лука Модрич
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Иван Перишич4 Иван Перишич
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Марио Манджукич17 Марио Манджукич
Резерви
Корентен Толисо Корентен Толисо12 Марко Пияца20 Марко Пияца
Набил Фекир Набил Фекир18 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Стивън Нзонзи Стивън Нзонзи15
90' Шиме Вршалко  Шиме Вршалкожълт картон
Оливие Жируизлиза Оливие Жиру  81' Иван Стринич  Иван Стриничизлиза
Набил Фекирвлиза Набил Фекир  Марко Пияца  Марко Пияцавлиза
Блес Матюидиизлиза Блес Матюиди  73'
Корентен Толисовлиза Корентен Толисо 
71' Анте Ребич  Анте Ребичизлиза
Андрей Крамарич  Андрей Крамаричвлиза
69' Марио Манджукич  Марио Манджукичгол
Килиан Мбапегол Килиан Мбапе  65'
Пол Погбагол Пол Погба  59'
Н'Голо Кантеизлиза Н'Голо Канте  55'
Стивън Нзонзивлиза Стивън Нзонзи 
Люка Ернандесжълт картон Люка Ернандес  41'
Антоан Гризмандузпа Антоан Гризман  38'
28' Иван Перишич  Иван Перишичгол
Н'Голо Кантежълт картон Н'Голо Канте  27'
Марио Манджукичавтогол Марио Манджукич  18'
4 Голове 2
2 Ъглови удари 6
9 Центрирания 39
1 Засади 1
6 Точни удари 4
23 Тъчове 22
0 Неточни удари 8
15 Удари от вратата 3
39 Притежание на топката % 61
2 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 2
3 Смени 2
2 Контра атаки 2
13 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Марио Манджукич
18'
 
 
28'
1:1
Иван Перишич
2:1
Антоан Гризман
38'
 
3:1
Пол Погба
59'
 
4:1
Килиан Мбапе
65'
 
 
69'
4:2
Марио Манджукич
Снимка: ©Getty Images

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Калоян Антонов
Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 4578

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