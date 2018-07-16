Триумф на тактическия футбол

За накрая оставям световните шампиони от Франция. Тук няма да говоря за статични положения, смени и продължения. Това, което гарантира надмощието на "петлите" над гореспоменатите тимове, е способността им да печелят мачовете си и същевременно да пестят сили. Това, което донесе световните титли на Италия и Испания, съответно на Мондиал 2006 и Мондиал 2010. Без да блестят французите постигнаха минимални победи над Австралия и Перу в груповата фаза, а в последния си двубой от нея срещу Дания излязоха за единственото нулево реми в целия турнир.

Срещу Аржентина беше единственият им убедителен мач за цялото първенство, но това се наложи, защото "гаучосите" им бяха повели с 2:1 в началото на второто полувреме. Срещу коравите отбори на Белгия и Уругвай изчакаха своя момент, за да накажат грешките им и да постигнат една от целите си - да играят финал в Русия. Двата дискусионни гола в началото на двубоя с Хърватия им помогнаха да имат тактическо преимущество над съперника, който в търсене на изравняване се беше самозабравил в отбрана. Това се оказа достатъчно за безпощадните Пол Погба и Килиан Мбапе да дадат комфортна преднина, която да удържат до последния съдийски сигнал. Франция заслужено се поздрави със своята втора световна титла.

На Световното първенство в Русия победител не излезе нито атакуващият, нито защитният футбол. Вместо това и четирите отбора, които се класираха за полуфиналите, демонстрираха тактическа игра, която беше в основата на техните успехи в турнира.В това първенство видяхме повече голове от статични положения от обичайното. Голяма заслуга за това има Англия. “Трите лъва” показаха голямо израстване в това отношение, като бяха най-смъртоносният отбор при корнери и преки свободни удари от всички тимове на Мондиала. Това никога не е било основното оръжие на островитяните, но в Русия повечето им попадения бяха или от подобни ситуации, или от дузпи. Белгия беше подготвена за това и заслужено успя да победи англичаните не един, а два пъти в рамките на няколко седмици.Именно “червените дяволи” са отличниците в друг важен тактически аспект - смените. Това се видя най-добре в 1/8-финалния двубой срещу Япония, когато влезлите като смени Маруан Фелайни и Насер Шадли вкараха два от головете за обрата от 0:2 до 3:2. От друга страна, при успеха над Бразилия правилно усетиха слабото звено в състава на “Селесао” и го използваха - резервата в предишните мачове Фернандиньо имаше вина и за двете попадения във вратата на 5-кратните световни шампиони.Въпреки че безспорно Хърватия попадна в по-лекия поток, не може да се отрече техния впечатляващ път към финала, включващ две победи след дузпи и една след продължения. Такъв тип успехи зависи колкото от издържливостта и психиката на футболистите, толкова и от тактическите указания на селекционера. Златко Далич и неговите възпитаници се справиха чудесно във всяко едно от тези отношения. Можеш да имаш късмет при една такава победа, но при три със сигурност не става въпрос за шанс. Далич избра правилната тактика и в трите случая, както и нужните изпълнители на дузпи за драматичните победи над Дания и Русия. Едно от най-трудните неща във футбола е да се определят петимата изпълнители на дузпи, когато се стигне до тях, а наставникът на "ватрените" показа, че е най-добрият в това сред всички свои колеги на Световното първенство в Русия.