Хърватия реши да строи нов национален стадион и база

Успехът на хърватския национален отбор по футбол на Световното първенство стимулира общината в Загреб да строи нов, модерен стадион. Кметът на Загреб Милан Бандич заяви, че градът има готовност и представи проект за стадион с 35 хиляди места, заедно с национална футболна база и Дом на футбола. Президентът на Хърватския футболен съюз Давор Шукер няколко пъти се оплака, че в страната няма нито подходяща база, нито национален стадион. И ден след финала на Световното, Бандич обяви, че Загреб има готовност да строи модерно съоръжение в квартара Кайзерица.

Кметът представи пред журналисти проекта, който се нарича Син вулкан и е готов от 2008-а година. Според идеята, 70 процента от разходите поема Загреб, в това число 30 процента е стойността на земята, върху която ще се гради. Останалите пари трябва да бъдат осигурени от правителството и от Хърватския футболен съюз. Съоръжението ще струва 120 милиона евро. Ние не сме Русия, за да хвърляме баснословни суми. Ще направим стадион, чиято себестойност е около 300 милиона, но за 120. Чакаме от 2007-а година и смятаме, че сега е правилният момент, обяви архитектът на проекта Хървое Нийрич.