Над 100 000 хървати посрещнаха своите герои с "Шампиони"

Сребърните медалисти и най-голямата изненада на Мондиала - футболистите на Хърватия, се завърнаха в родината си. Точно в 16:23 часа самолетът им кацна на летището в Загреб. От навлизането си във въздушното пространство на страната той беше съпровождан от няколко изстребителя.

Контролната кула на аеропорта пък беше украсена в червено-бяло, а опънат беше и голям плакат с текст “Браво, “ватрени”.

Стотици обикновени фенове бяха допуснати директно на пистата, където да посрещнат момчетата на Златко Далич. Всички те скандираха "Шампиони".

Пръв от самолета се показа Лука Модрич , следван от президента на Хърватския футболен съюз Давор Шукер и селекционера Далич.

Играчите раздадоха тениски на всички запалянковци, след което се качиха на открити автобуси, които да ги откарат до центъра на Загреб, където пък ги очакваха около 100 000 фенове.

Заради огромния интерес рейсът с националните взе тези около 17 км от летището до центъра за около 4 часа. По цялото трасе имаше редици от привърженици и това наложи автобосът да се движи бавно.

“Шахматистите” стигнаха до второто място след поредица от епични мачове, но в крайна сметка загубиха битката за титлата срещу Франция - 2:4.