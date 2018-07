Президентът на Хърватия Колинда Грабар-Китанович спечели сърцата на всички

#FRACRO Photo of the day.... President of Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic and President of France Emmanuel Macron after Croatia's first goal. real sport spirit. pic.twitter.com/4x4tEmwrv6 — Krishna Mohan Tiwari (@tiwarikrishna05) July 15, 2018

Президентът на Хърватия спечели симпатиите с усмивката и поведението си преди, по време и след срещата с Франция. Първо, тя плати сама разходите по пребиваването си в Русия, отказа се от заплатата си за времето на своя престой там, пътува с икономична класа, посети всеки един мач на Хърватия и бурно подкрепяше своя отбор.

Kolinda Grabar-Kitarovi, President of Croatia.



1. She did not miss a single match.

2. Travelled in economy class.

3. Always in the stands with the fans.

4. Values football.

5. Loves everyone.







#WorldCup #WorldCupFinal

Но това не бе всичко! Тя издържа стоически на проливния дъжд над “Лужники” след финала, утеши с целувка всеки един от хърватските футболисти след загубата, поздрави с прегръдка французите и се отнесе много топло към своя френски колега Еманюел Макрон.

This is call humility !!! So the Croatian President, Kolinda Grabar-Kitarovic stood in the rain hugging everyone so warmly and gently. Not just her players but the French players too.

So the Croatian President, Kolinda Grabar-Kitarovic stood in the rain hugging everyone so warmly and gently. Not just her players but the French players too.

She's the Presidient of a country that has a minimum wage of €462 that is N194,681 per month.

Малко по-късно тя влезе в съблекалнята на “петлите”, представи се на френски, поздрави ги за победата и дори извика “Да живее Франция!”.

Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.



There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final



Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B — Goal (@goal) July 16, 2018

Колинда Грабар-Китанович е родена на 29 април 1968 година в Риека. Тя е следвала една година в университета Лос Аламос в Ню Мексико, в Загреб, Виена, Вашингтон и Харвард преди за завърши докторската си степен в своята родина. Освен това е мултилингвист. Владее отлично хърватски, английски, испански и португалски и също така има познания по немски, френски и италиански. Светът, без съмнение, има нужда от повече лидери като нея.

I think I have a new role model.

Kolinda Grabar-Kitarovi Croatia's President is teaching the world to be open and to stay humble. This is how a president supposed to be. This is how a true leader supposed to be.

Президентът на Хърватия Колинда Грабар-Китарович открадна шоуто на “ватрените” на финала на Мондиал 2018. Страната отбеляза рекорд по популярност в интернет, като името Хърватия беше 30% по-често споменавано в сравнение с полуфинала. Но има нещо интересно - чаровната Колинда бе с 25% по-споменавана от голяма звезда на “шахматистите” Лука Модрич, който беше определен за най-добър футболист на Световното.