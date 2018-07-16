Сериозни премии в Белгия за третото място на Световното

Всеки от футболистите на националния отбор на Белгия, който зае трето място на Мондиал 2018 в Русия, ще получи премия от 358 500 евро, съобщава Derniere heure. Според източника, в тази сума влизат 313,5 хиляди евро от наградния фонд на турнира и 45 хиляди евро от правата за техни снимки и видеоклипове. Селекционерът Роберто Мартинес, под чието ръководството Белгия записа най-доброто класиране в историята си, ще получи премия в размер на 750 хиляди евро.