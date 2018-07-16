Десетки хиляди фенове посрещат националния отбор на Хърватия в Загреб

Десетки хиляди фенове от всички краища на Хърватия се стичат към столицата Загреб, за да посрещнат футболистите от националния отбор, които достигнаха до финала на Световното първенство, съобщи "Асошиейтед Прес".

Очакванията на местните власти са поне няколко стотин хиляди души да посрещнат тима, като е напълно възможно бройката да се доближи и до един милион.

По-късно днес в центъра на Загреб ще се проведе огромно празненство, в което ще се включат и играчите, постигнали най-големия успех във футболната история на страната.