Пеле: Мбапе ще ме накара да се върна на терена

Бившият бразилски национал и трикратен световен шампион Пеле изрази притеснения, че неговите постижения могат да бъдат засенчени от Килиан Мбапе. Кралят на футбола дори се пошегува, че обмисля да се върне на терена на 77-годишна възраст и да спечели още някой друг трофей.

"Ако Килиан продължи да изравнява рекордите ми по такъв начин, може да ми се наложи да изтупам прахта от бутонките", каза Пеле, след като французинът вкара гол на финал като тийнейджър. Мбапе е на 19, а когато Пеле записа този рекорд, той беше само на 17 през 1958-а. С Мбапе в състава си, Франция вече очаква трета звезда на фланелката. "Той може да ни донесе трета звезда през 2022-а, 2026-а или 2030-а", пише "Паризиен".