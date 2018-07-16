Мартинес: Лукаку направи едно фантастично Световно, той е идеалната девятка

Селекционерът на националния отбор на Белгия Роберто Мартинес продължава да защитава играчите си, които стигнаха до 3-о място на Световното първенство по футбол. "На финала играха двата най-заслужили отбори. А това, че французите загубиха финала на Европейското първенство преди две години, сега ги направи по-силни. И всички го видяхте. Това е пример как можеш да се вдъхновиш за големи дела. Това, че си стигнал до подножието на върха явно ги е мотивирало да започнат отначало и този път да стъпят на най-високото стъпало, заяви Мартинес с характерната си усмивка.

След това той се върна на своя си отбор, като подкрепи Ромелу Лукаку, обвинен от някои медии и фенове, че е пропилял шансове да класира Червените дяволи на финал. Лукаку направи фантастичен турнир. Той работи наистина много, работи на това първенство за отбора. След полуфинала чувстваше болка, но се стегна и излезе в мача за 3-ото място. Той е идеалната девятка за Белгия. Той дойде в Русия с ясното съзнание да не се бори за голмайсторския приз, а да помага на отбора да се доБере до успехи. Това още един път доказва, че е невероятно зрял, каза още испанският специалист.

"Този отбор на Белгия даде ново измерение на очакванията. За всички възрасти. Вижте 21-годишният Тилеманс, за мене той също се представи прекрасно. Практически ние поставихме стандарти, които ще използваме за Евро 2020. На този турнир мога да посоча много футболисти от моя отбор, които бяха най-добри, най-полезни. Например Азар. Но разбирам, че индивидуалните награди зависят от представянето на отбора. Но това сега вече няма значение. За мене момчетата направиха най-добрия турнир, който са правили някога, щастлив е Мартинес. Той добави, че след загубата на полуфинала е решил да върне момчетата си в нормалния живот. Те се събрали със семействата си, като близките се настанили на базата.

"В течение на два дни загубих играчите и получих едни обикновени хора. Но когато пристигнахме в Санкт Петербург вече бяхме фокусирани за мача с Англия. И когато влизахме от автобуса в съблекалнята в очите им прочетох, че те са готови да побидят. И мисля, че ние бяхме по-ангажирани в този мач, завърши треньорът.