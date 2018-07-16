Джон Стоунс: Върнахме доверието към отбора

Английският национален отбор спечели доверието на привържениците и ще се радва на още по-голяма подкрепа, заяви защитникът Джон Стоунс. Той и неговите съотборници стигнаха до четвъртото място на Световното първенство в Русия.

"Мисля, че вече повече хора ще искат да ни подкрепят и да гледат на живо нашите мачове. Дори повече от преди. Не че някога ни е липсвала подкрепа, където и да играем. Нямаме търпение отново да играем на "Уембли" и се надяваме домакинският фактор при нас да стане още по-значим", заяви бранителят на Манчестър Сити. "Ще гледам отново всичките ни мачове, за да видя как се справяхме в двата края на терена. Ако не вкарваш, няма как да печелиш. Ако допускаш много голове, също няма как да спечелиш. Срещу най-добрите е така", добави той.