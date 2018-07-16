Айфеловата кула беше украсена в цветовете на френското национално знаме

Един от символите на Франция и на столицата Париж- Айфеловата кула, беше украсена в цветовете на френския трикольор- синьо, бяло и червено. Решението беше взето от кмета на Париж Ан Идалго и е в унисон със спечелената снощи световна титла по футбол. Кметицата написа за това решение в профила си в туитър, а след това то се превърна и във факт. В цветовете на френското знаме бяха украсени също така Триумфалната арка, Бурбонският дворец, в който заседават депутатите от Националното събрание (долната камара на парламента). Фойерверки имаше на Триоумфалната арка и на Айфеловата кула, а Шанз'Елизе се изпълни с празнуващи хора. От страната на Елисейсите поля пък бяха прожектирани с холограм лицата на футболистите. Франция спечели втората си Световна титла след 4:2 над Хърватия на финала вчера в Москва.