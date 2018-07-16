Полицията в Щутгарт задържа 55 хърватски запалянкоци

Полицията в германския град Щутгарт съобщи, че е задържала 55 хърватски запалянковци след края на мача за световната титла по футбол между Франция и Хърватия, завършил 4:2 в полза на "петлите". Феновете, които са били общо над 7000, са се събрали на "Теодор-Хойс Щрасе", за да гледат мача на голям екран. Част от тях обаче са прекалили с празненствата от историческото второ място на хърватите и действията им са прераснали в хулигански прояви. В провинция Баден-Вюртемберг, в която се намира Щутгарт, живеят над 110 000 хървати.