Ловрен: Франция не игра футбол и чакаше грешките на противника

"Ние играхме по-добре от Франция и ги превъзхождахме напълно. Те въобще не се опитваха да играят футбол. Просто чакаха шансовете си, за да ни вкарват. Французите имат само една тактика - да чакат за грешки на съперника и така бе във всичките им мачове", каза хърватският бранител.

Загубата от Франция превърна Ловрен в един от малцината играчи, губили финала на Шампионската лига и на Световното първенство в рамките на един сезон.