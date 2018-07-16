Дарио Сърна: Хърватия е малка страна, която извърши чудо

Дългогодишният капитан на националния отбор на Хърватия Дарио Сърна поздрави играчите от националния отбор, въпреки че загубиха финала на Световното първенство от Франция

"Тъжно е, че загубихме във финала, но самият факт, че достигнахме до него, е повод за грандиозен празник. Момчетата свършиха страхотна работа. Хърватия е малка страна, която извърши чудо. За последните 15 години преминахме през много тежки моменти, но този път всичко се нареди в наша полза. Отборът заслужи този успех", каза Сърна. Защитникът се отказа от националния отбор на Хърватия след Европейското първенство преди две години.