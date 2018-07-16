Медиите във Франция обвиниха Путин в липса на елегантност

Всички медии във Франция обърнаха сериозно внимание на вчерашното награждаване на френските национали, което протече под проливен дъжд. Френските издания на "Клоузър" и "Ел" акцентират върху церемонията по награждаването, на която Макрон и хърватският президент Колинда Грабар-Китарович останаха под дъжда и се измокриха до кости, докато руският президент Владимир Путин бе удобно покрит с чадър. "Ел" отбелязва, че Макрон и особено хърватският президент са спечелили симпатиите по време на тази невероятна сцена.

Хърватският президент е запазила търпението си и усмивката си и е продължила да поздравява и прегръща футболистите въпреки проливния дъжд. Подобна е била и реакцията на Макрон, за когото изданията на шега пишат, че и той като националите е "намокрил фланелката си". Коментатори пък критикуват Путин в липса на елегантност точно в този момент и смятат, че той е трябвало бързо да отиде с чадъра до хърватската си колежка и да я предпази от дъжда.