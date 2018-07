Странна прокоба застигна хърватите

Хърватия стигна до големия финал на Мондиал 2018, но не можа да се справи с Франция и остана със сребърните медали. На вратата на "ватрените" беше Даниел Субашич, който направи чудеса от храброст в предишните мачове, но се оказа безпомощен срещу "петлите". Поражението на хърватите затвърди една странна тенденция, а именно, че на четвърто поредно световно първенство загубилият финалист има в състава си вратар, който в даден период от кариера си е играл за Монако. В случая това беше Субашич.

The last FOUR Goalkeepers to be on the losing side in a #WorldCupFinal have all played for Monaco.



Fabien Barthez

Maarten Stekelenburg

Sergio Romero

Danijel Subasic.



The Curse Continues. pic.twitter.com/Qhc6OqxR3F