Вида: Сълзите ни са и от огорчение, и от радост

Хърватският защитник Домагой Вида направи много силно световно първенство и не е случаен фактът, че от него се интересува Ливърпул. След загубата от Франция той се разплака, но призна, че сълзите му са и от радост, защото отборът е накарал хърватите да се гордеят със страната си.

"Изпитвам смесени чувства. Много сме горди, разбира се, но има и голямо разочарование, че не направихме последната крачка. Това са сълзи и от огорчение, и от радост. Когато застанахме пред нашите привърженици, беше трудно да сдържим емоциите си. Доволен съм, че накарахме всички хървати да се гордеят с нашата страна. Това е главният извод", сподели Вида.

"Говорихме си в съблекалнята и бяхме единодушни, че нямахме късмет във финала. Според мен нямаше нарушение преди първия гол. При дузпата ръката беше прибрана, а не във въздуха. Старахме се много през второто полувреме, но едни пет минути, в които ни вкараха два гола, решиха всичко", продължи бранителят.

"Трябва да сме горди със себе си и с нашите фенове, които не се замесиха в нито един инцидент. Благодаря им от все сърце, заедно показахме какво представлява Хърватия. Когато се приберем у дома, вероятно отново ще има сълзи", каза още Домагой Вида.

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