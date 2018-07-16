Жиру: Нетърпелив съм да видя как Франция ликува

Нападателят на Франция Оливие Жиру призна, че е подлвалстен на емоциите и още не може да осмисли постигнатото от отбора. "Петлите" спечелиха световната титла след победа във финала на Хърватия с 4:2.

"Дадохме всичко от себе си и преследвахме голямата цел като един задружен колектив. Титлата ни е напълно заслужена. Ако трябва да съм честен, още не мога да повярвам, че сме световни шампиони! Когато видях радостта на семейството ми, изпитах необяснимо чувство", сподели Жиру.

=

"С нетърпение чакам да се пруберем у дома, за да видя как цяла Франция ликува. Зная, че страната очакваше от нас този триумф. От 1998 година не бяхме печелили титлата и сега можем да се гордеем с постигнатото", добави нападателят.

Той не успя да се разпише на световните финали и дори не нанесе нито един удар в очертанията на противниковите врати в изиграните 546 минути, но беше полезен с борбеността си и Дидие Дешан не се отказа да залага на него.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК!