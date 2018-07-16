Лорис обясни детинската си грешка

Капитанът на Франция Юго Лорис имаше щастието да вдигне световната титла, но в хода на спечеления финал срещу Хърватия се изложи сериозно с глупаво допуснатия втори гол в полза на хърватите. Лорис се опита да финтира Марио Манджукич, но той подложи крака си и отбитата топка спря в мрежата на французите.

"Ако резултатът беше 1:1, вероятно нямаше да постъпя така. Но грешките са част от футбола. В случая аз сбърках при решен мач. Много по-важното беше, че спаси отбора си при 1:1. А в ситуацията с втория допуснат гол, не става дума само за моя грешка, а за това, че имаше няколко поредни връщания на топката. В този момент бяхме шокирани. Водехме с 4:1 и се отпуснахме. При 4:2 отново се мобилизирахме и доведохме нещата до логична победа", коментира не без самочувствие Лорис.

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