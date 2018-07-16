Погба: Ние сме повече от отбор, ние сме семейство

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Погба: Ние сме повече от отбор, ние сме семейство16 юли 2018 | 01:39 - Обновена
Халфът на Франция Пол Погба направи емоционално изказване след финала на Мондиал 2018 срещу Хърватия, спечелен от "петлите" с 4:2. Той посвети успеха на баща си, който поична през миналата година след продължително боледуване.
"Днес е паметен ден за мен и брат ми, който беше на трибуните. През 1998 година той гледа тогавашния финал заедно с баща ни, който вече не е между нас. Надявам се, че сега е щастлив там, където е, и се гордее с нас. Ние можем само да се молим за него", сподели развълнуваният Погба.
Papa et maman c’est pour vous mom and dad, it’s for you! @equipedefrance #fiersdetrebleus pic.twitter.com/Gyh9lTfuL5— Paul Pogba (@paulpogba) 15 юли 2018 г.
"Наистина сбъднах една от мечтите си. Изиграхме невероятен финал. На екипите ни вече ще има втора звезда. Изключително щастлив съм", продължи авторът на третия гол за "петлите".
"Още не мога да повярвам, че спечелихме световната титла. Аз съм нищо без съотборниците си. Ние сме повече от отбор, ние сме семейство. В това е главната ни сила. Загубата във финала на Евро 2016? Ако трябваше да изберам, щях да предпочета да съм световен шампион", добави Погба.ФОТОГАЛЕРИЯ НА ФЕНОВЕТЕ НА ФРАНЦИЯ ЗА ФИНАЛА
|Титуляри
|Юго Лорис
|1
|23
|Даниел Субашич
|Бенжамен Павар
|2
|2
|Шиме Вршалко
|Рафаел Варан
|4
|6
|Деян Ловрен
|Самюел Юмтити
|5
|21
|Дамгой Вида
|Люка Ернандес
|21
|3
|Иван Стринич
|Н'Голо Канте
|13
|11
|Мачело Брожович
|Пол Погба
|6
|7
|Иван Ракитич
|Килиан Мбапе
|10
|18
|Анте Ребич
|Антоан Гризман
|7
|10
|Лука Модрич
|Блес Матюиди
|14
|4
|Иван Перишич
|Оливие Жиру
|9
|17
|Марио Манджукич
|Резерви
|Корентен Толисо
|12
|20
|Марко Пияца
|Набил Фекир
|18
|9
|Андрей Крамарич
|Стивън Нзонзи
|15
|90'
|Шиме Вршалкожълт картон
|Оливие Жируизлиза
|81'
|Иван Стриничизлиза
|Набил Фекирвлиза
|Марко Пияцавлиза
|Блес Матюидиизлиза
|73'
|Корентен Толисовлиза
|71'
|Анте Ребичизлиза
|Андрей Крамаричвлиза
|69'
|Марио Манджукичгол
|Килиан Мбапегол
|65'
|Пол Погбагол
|59'
|Н'Голо Кантеизлиза
|55'
|Стивън Нзонзивлиза
|Люка Ернандесжълт картон
|41'
|Антоан Гризмандузпа
|38'
|28'
|Иван Перишичгол
|Н'Голо Кантежълт картон
|27'
|Марио Манджукичавтогол
|18'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 849
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