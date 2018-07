Погба: Ние сме повече от отбор, ние сме семейство

Халфът на Франция Пол Погба направи емоционално изказване след финала на Мондиал 2018 срещу Хърватия, спечелен от "петлите" с 4:2. Той посвети успеха на баща си, който поична през миналата година след продължително боледуване.

"Днес е паметен ден за мен и брат ми, който беше на трибуните. През 1998 година той гледа тогавашния финал заедно с баща ни, който вече не е между нас. Надявам се, че сега е щастлив там, където е, и се гордее с нас. Ние можем само да се молим за него", сподели развълнуваният Погба.

Papa et maman c’est pour vous mom and dad, it’s for you! @equipedefrance #fiersdetrebleus pic.twitter.com/Gyh9lTfuL5