Погба: Ние сме повече от отбор, ние сме семейство

Халфът на Франция Пол Погба направи емоционално изказване след финала на Мондиал 2018 срещу Хърватия, спечелен от "петлите" с 4:2. Той посвети успеха на баща си, който поична през миналата година след продължително боледуване.

"Днес е паметен ден за мен и брат ми, който беше на трибуните. През 1998 година той гледа тогавашния финал заедно с баща ни, който вече не е между нас. Надявам се, че сега е щастлив там, където е, и се гордее с нас. Ние можем само да се молим за него", сподели развълнуваният Погба.

"Наистина сбъднах една от мечтите си. Изиграхме невероятен финал. На екипите ни вече ще има втора звезда. Изключително щастлив съм", продължи авторът на третия гол за "петлите".

"Още не мога да повярвам, че спечелихме световната титла. Аз съм нищо без съотборниците си. Ние сме повече от отбор, ние сме семейство. В това е главната ни сила. Загубата във финала на Евро 2016? Ако трябваше да изберам, щях да предпочета да съм световен шампион", добави Погба.

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