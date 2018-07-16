Гризман посвети титлата и на феновете на Атлетико

Звездата на Франция Антоан Гризман не забрави феновете на клубния си тим Атлетико Мадрид след спечелването на световната титла от "петлите". Нападателят, който наскоро поднови договора си с Атлетико, посвети успеха и на феновете на "дюшекчиите".

"Имам късмет, че съм обграден с такива съотборници и такъв треньор. Тази титла е и за всички привърженици на Атлетико. Чака ни невероятен сезон, в който ще дадем всичко от себе си", заяви Гризман.

@antogriezmann, @lucashernandez and Lemar are #WorldCup Champions, after beating Croatia in the final 4-2. Brilliant stuff, lads!

Chin up, @Vrsaljko. You played an incredible World Cup and we’re proud of how you represented our club. #FRACRO pic.twitter.com/GUMqUU1n8o — Atlético de Madrid (@atletienglish) 15 юли 2018 г.

"Франция беше едно семейство на този турнир. Постигнахме нещо голямо и записахме имената си в историята. Това ще ни радва винаги", доволен е нападателят.

"Тази вечер ще се порадваме със семействата си. Утре пък ще празнуваме с всички французи", добави Гризман, който е един от тримата футболисти на Атлетико в състава на новите световни шампиони. Другите двама са Люка Ернандес и Тома Лемар.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК!