Гризман посвети титлата и на феновете на Атлетико

Звездата на Франция Антоан Гризман не забрави феновете на клубния си тим Атлетико Мадрид след спечелването на световната титла от "петлите". Нападателят, който наскоро поднови договора си с Атлетико, посвети успеха и на феновете на "дюшекчиите".

"Имам късмет, че съм обграден с такива съотборници и такъв треньор. Тази титла е и за всички привърженици на Атлетико. Чака ни невероятен сезон, в който ще дадем всичко от себе си", заяви Гризман.

@antogriezmann, @lucashernandez and Lemar are #WorldCup Champions, after beating Croatia in the final 4-2. Brilliant stuff, lads!

Chin up, @Vrsaljko. You played an incredible World Cup and we’re proud of how you represented our club. #FRACRO pic.twitter.com/GUMqUU1n8o