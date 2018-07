Модрич: Съдията ни уби, понякога не побеждава по-добрият

Капитанът на Хърватия Лука Модрич беше движещата сила на тима по пътя към големия финал на Мондиал 2018. Въпреки поражението от Франция (2:4) в сблъъска за титлата, русокосият халф отново се представи на висота, а след мача получи наградата за най-добър футболист на първенството.

"Сам по себе си този приз няма как да оправи настроението ми, защото загубихме. Всичко, което исках, беше да спечелим титлата. Мисля, че нямахме късмет. И всички в нашия отбор са на същото мнение. Бяхме по-добри от французите, но, уви, във футбола не всеки път по-добрият побеждава", заяви тъжният Модрич.

This is beautiful

Croatian President wiping Modric's tears is the most heartwarming thing you'll see tonight #WorldCupFinal pic.twitter.com/Z9Dp92pCd7