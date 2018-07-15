Шампион без нито минута на терена се отказа от националния отбор

Защитникът Адил Рами не се появи в игра нито веднъж, но беше сред най-дейните при отпразнуването на световната титла на Франция. След финала в "Лужники" той обяви, че се оттегля от националния отбор и сподели какви емоции го вълнуват след най-големия успех в кариерата му.

"Световен шампион? Невероятно е. Никога не съм си представял, че това ще ми се случи. Във Франция има голямо неразбиране към нас, които сме с чужди корени. Но аз съм французин от марокански произход и се гордея с това. Винаги съм искал да видя хората във Франция така щастливи, както са сега. Обичам Франция. Тази страна заслужава подобен успех", заяви Рами.



=

"Днес всички празнуват, защото да бъдеш световен шампион в най-популярния спорт в света не е лесно. Изискват се твърде много жертви и твърде много работа", добави футболистът на Олимпик Марсилия.



Рами има връзка с американската сексбомба Памела Андерсън и се очаква скоро двамата да сключат брак.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК!