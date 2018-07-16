Люка Ернандес: Още не осъзнаваме какво постигнахме

Бранителят Люка Ернандес спечели световната титла на първия си голям турнир с екипа на Франция. Левият бек се представи отлично във всички мачове и заслужи много похвали както от селекционера Дидие Дешан, така и от страничните наблюдатели.

"Още не осъзнаваме какво постигнахме. Това е нещо много голямо. Предполагам, че ще разберем най-точно, когато кацнем утре в Париж и отпразнуваме успеха с милиони французи. Надявам се, че улиците ще бъдат препълнени", сподели футболистът на Атлетико Мадрид.

CHAMPIONS DU MONDE!!!! VIVE LA FRANCE!!!! pic.twitter.com/nUN9TKV5pJ — Lucas Hernández (@LucasHernandez) 15 юли 2018 г.

"Знам, че много хора ме критикуваха, че не се чувствам французнн. Но когато Дидие Дешан ми се обаче, аз облякох тази фланелка с чест и гордост. Бях готов да дам всичко за нея, ако трябва и да умра. През целия турнир давах всичко от себе си", добави Ернандес.

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