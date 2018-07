Любопитно: Брозович с три пъти повече пасове от Погба

Халфът на Хърватия Марсело Брозович е направил най-много подавания във финала на Мондиал 2018 срещу Франция. Футболистът на Интер е дал 98 паса, от които 85,7% са били точни.

За сравнение - Пол Погба е опитал три пъти по-малко подавания: 35, при абсюлтно същата успеваемост - 85,7%. Интересното е, че вторият футболист с най-много пасове сред "петлите" е вратарят Юго Лорис - 32.

The #WorldCupFinal: Where Paul Pogba gets nutmegged by Marcelo Brozovic.#RingerFC pic.twitter.com/WO4kMbh55m