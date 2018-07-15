Големият липсващ поздрави новите световни шампиони

Във Франция от дълго време има дебат дали Дидие Дешан трябва да върне Карим Бензема в националния отбор, но селекционерът е непреклонен и не взе нападателя на Реал Мадрид в състава за Мондиал 2018. Дори без Бензема, "петлите" триумфираха с титлата, макар че таранът Оливие Жиру не вкара нито един гол по терените в Русия.

Въпреки разочарованието си от пропуснатия шанс да стане световен шампион, Бензема поздрави тима за големия успех.

"Поздравления, момчета! Браво. Световни шампиони", написа четирикратният победител в Шампионската лига в Instagram, a после добави подобен пост и във Facebook.

Бензема не е играл за Франция от 2015 година заради прословутия скандал около Матийо Валбуена, а по-късно обвини Дешан, че е расист.





