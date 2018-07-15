Мбапе: Не искам да съм обикновен футболист - световен шампион съм и това е послание

“Много съм щастлив. Заявих моите отборни амбиции още в началото на Мондиала. Пътят беше дълъг, но си струваше. Горди сме, че направихме френския народ радостен. Ние имахме ролята те да забравят всичките си проблеми. Затова играем ние. Не искам да съм обикновен футболист - аз съм световен шампион и това е послание. Искам да се представям по-добре, но да си световен шампион е достатъчно добре. Моят гол ни позволи да се успокоим. Сега ще празнуваме - работихме през целия сезон, а сега е времето да отпразнуваме това лято”, заяви пред TF1 Мбапе, който беше обявен за Най-добър млад играч на турнира.