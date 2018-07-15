Давор Шукер: VAR беше срещу нас, но това е част от играта

Президентът на Хърватския футболен сюъз Давор Шукер изрази гордостта си от представянето на отбора на Мондиал 2018. Хърватите спечелиха сребърните медали след загуба във финала от Франция (2:4).

"Разликата беше, че французите вкараха с два гола повече от нас. Във футбола това е най-важното. Надявам се, че целият свят да призне, че макар и Хърватия да е малка страна, имаме големи футболисти с големи сърца. Затова в момента аз съм един от най-щастливите хора", заяви Шукер.



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"VAR? Не е необходимо да коментираме това. VAR помага на футбола и вече е част от играта. Днес системата беше срещу нас, но утре може да е срещу Франция. Това е футболът", философски заключи хърватската легенда.

Самият Шукер е бронзов медалист от световното първенство през 1998 година, когато отново Франция спря "ватрените", но на полуфинала.





