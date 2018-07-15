Треньорът на хърватите: Поздравявам Франция, но извадиха късмет с дузпата

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Треньорът на хърватите: Поздравявам Франция, но извадиха късмет с дузпата15 юли 2018 | 21:42 - Обновена
Селекционерът на Хърватия Златко Далич поздрави новия световен шампион Франция, но сподели, че не е съгласен с решението на рефера Нестор Питана да отсъди дузпа за "петлите" за играта с ръка на Иван Перишич в края на първото полувреме. Антоан Гризман реализира от бялата точка втория гол за французите, които спечелиха с 4:2.
"Поздравявам Франция с титлата. През първите 20 минути ние контролирахме мача, но след това си вкарахме автогол след статично положение. Изравнихме, но малко по-късно съперникът ни получи дузпа. Не искам да коментирам работата на съдията, но на финал на световно първенство такива дузпи не се дават. Не омаловажавам победата на Франция, но те определено имаха късмет", заяви Далич.
"Това беше най-добрият ни мач от всички на първенството. Вкараха ни 4 гола, но всеки допуска грешки, а и Франция е много силен отбор. Въпреки всичко, сме горди от представянето си", изтъкна наставникът на "ватрените".
"Дали оставам начело на отбора? Сега искам малко да си почина, защото в продължение на няколко месеца работихме неуморно. Никога не взимам необмислени решения", добави Далич.
|Титуляри
|Юго Лорис
|1
|23
|Даниел Субашич
|Бенжамен Павар
|2
|2
|Шиме Вршалко
|Рафаел Варан
|4
|6
|Деян Ловрен
|Самюел Юмтити
|5
|21
|Дамгой Вида
|Люка Ернандес
|21
|3
|Иван Стринич
|Н'Голо Канте
|13
|11
|Мачело Брожович
|Пол Погба
|6
|7
|Иван Ракитич
|Килиан Мбапе
|10
|18
|Анте Ребич
|Антоан Гризман
|7
|10
|Лука Модрич
|Блес Матюиди
|14
|4
|Иван Перишич
|Оливие Жиру
|9
|17
|Марио Манджукич
|Резерви
|Корентен Толисо
|12
|20
|Марко Пияца
|Набил Фекир
|18
|9
|Андрей Крамарич
|Стивън Нзонзи
|15
|90'
|Шиме Вршалкожълт картон
|Оливие Жируизлиза
|81'
|Иван Стриничизлиза
|Набил Фекирвлиза
|Марко Пияцавлиза
|Блес Матюидиизлиза
|73'
|Корентен Толисовлиза
|71'
|Анте Ребичизлиза
|Андрей Крамаричвлиза
|69'
|Марио Манджукичгол
|Килиан Мбапегол
|65'
|Пол Погбагол
|59'
|Н'Голо Кантеизлиза
|55'
|Стивън Нзонзивлиза
|Люка Ернандесжълт картон
|41'
|Антоан Гризмандузпа
|38'
|28'
|Иван Перишичгол
|Н'Голо Кантежълт картон
|27'
|Марио Манджукичавтогол
|18'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 23393
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