Треньорът на хърватите: Поздравявам Франция, но извадиха късмет с дузпата

Селекционерът на Хърватия Златко Далич поздрави новия световен шампион Франция, но сподели, че не е съгласен с решението на рефера Нестор Питана да отсъди дузпа за "петлите" за играта с ръка на Иван Перишич в края на първото полувреме. Антоан Гризман реализира от бялата точка втория гол за французите, които спечелиха с 4:2.

"Поздравявам Франция с титлата. През първите 20 минути ние контролирахме мача, но след това си вкарахме автогол след статично положение. Изравнихме, но малко по-късно съперникът ни получи дузпа. Не искам да коментирам работата на съдията, но на финал на световно първенство такива дузпи не се дават. Не омаловажавам победата на Франция, но те определено имаха късмет", заяви Далич.

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"Това беше най-добрият ни мач от всички на първенството. Вкараха ни 4 гола, но всеки допуска грешки, а и Франция е много силен отбор. Въпреки всичко, сме горди от представянето си", изтъкна наставникът на "ватрените".

"Дали оставам начело на отбора? Сега искам малко да си почина, защото в продължение на няколко месеца работихме неуморно. Никога не взимам необмислени решения", добави Далич.