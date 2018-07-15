Погба изравни постижение от 1982 година

Халфът на Франция Пол Погба вкара първия гол във финал на световно първенство извън наказателното поле от 1982 година. Звездата на Манчестър Юнайтед заби третото попадение за своя тим във финала на Мондиала в Русия при успеха с 4:2 на Хърватия.

"Шестицата" на "петлите" повтори постижението на Марко Тардели, който отбеляза второто попадение за Италия на "Сантиаго Бернабеу" при успеха с 3:1 над Германия във финала на Мондиал`82. Попадението на Погба беше първо на Мондиал`2018 в Русия и общо втора за него на световни първенства, след като се разписа веднъж преди четири години на Мондиал`2014 в Бразилия.