Погба изравни постижение от 1982 година

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Погба изравни постижение от 1982 година15 юли 2018 | 21:31 - Обновена
Халфът на Франция Пол Погба вкара първия гол във финал на световно първенство извън наказателното поле от 1982 година. Звездата на Манчестър Юнайтед заби третото попадение за своя тим във финала на Мондиала в Русия при успеха с 4:2 на Хърватия.
"Шестицата" на "петлите" повтори постижението на Марко Тардели, който отбеляза второто попадение за Италия на "Сантиаго Бернабеу" при успеха с 3:1 над Германия във финала на Мондиал`82. Попадението на Погба беше първо на Мондиал`2018 в Русия и общо втора за него на световни първенства, след като се разписа веднъж преди четири години на Мондиал`2014 в Бразилия.
|Титуляри
|Юго Лорис
|1
|23
|Даниел Субашич
|Бенжамен Павар
|2
|2
|Шиме Вршалко
|Рафаел Варан
|4
|6
|Деян Ловрен
|Самюел Юмтити
|5
|21
|Дамгой Вида
|Люка Ернандес
|21
|3
|Иван Стринич
|Н'Голо Канте
|13
|11
|Мачело Брожович
|Пол Погба
|6
|7
|Иван Ракитич
|Килиан Мбапе
|10
|18
|Анте Ребич
|Антоан Гризман
|7
|10
|Лука Модрич
|Блес Матюиди
|14
|4
|Иван Перишич
|Оливие Жиру
|9
|17
|Марио Манджукич
|Резерви
|Корентен Толисо
|12
|20
|Марко Пияца
|Набил Фекир
|18
|9
|Андрей Крамарич
|Стивън Нзонзи
|15
|90'
|Шиме Вршалкожълт картон
|Оливие Жируизлиза
|81'
|Иван Стриничизлиза
|Набил Фекирвлиза
|Марко Пияцавлиза
|Блес Матюидиизлиза
|73'
|Корентен Толисовлиза
|71'
|Анте Ребичизлиза
|Андрей Крамаричвлиза
|69'
|Марио Манджукичгол
|Килиан Мбапегол
|65'
|Пол Погбагол
|59'
|Н'Голо Кантеизлиза
|55'
|Стивън Нзонзивлиза
|Люка Ернандесжълт картон
|41'
|Антоан Гризмандузпа
|38'
|28'
|Иван Перишичгол
|Н'Голо Кантежълт картон
|27'
|Марио Манджукичавтогол
|18'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
|Прочетена 11493
Няма коментари.