Вратар №1 на световното: Гордея се със себе си

Блегийският национал Тибо Куртоа не скри радостта си от спечелената награда за най-добър вратар на Мондиал 2018. Той допусна 6 гола в 7 мача и имаше голяма заслуга за историческото трето място на "червените дяволи".

"Това е една от най-престижните индивидуални награди, която може да спечели един вратар. Много съм горд", написа Куртоа в Twitter.

One of the biggest individual honors you can get as a goalkeeper! So proud of this! #1 #REDTOGETHER https://t.co/kN5ewrDfRq