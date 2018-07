Варан продължи уникална традиция с марката "Реал Мадрид"

Защитникът на френския национален отбор Рафаел Варан стана едва четвъртият футболист в историята, който успява в една година да стане световен шампион и да спечели Шампионската лига. Любопитното е, че тримата преди него с подобно постижение също са бивши играчи на Реал Мадрид.

4 - Raphaël Varane is only the 4th player to win the World Cup & the Champions League in the same season after Christian Karembeu in 1998 (France & Real Madrid), Roberto Carlos in 2002 (Brasil & Real Madrid) & Sami Khedira in 2014 (Germany & Real Madrid). Palmares. #FRACRO pic.twitter.com/np0oyr5V8O