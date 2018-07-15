Макрон полудя след последния сигнал - куфее по масите

Президентът на Франция Еманюел Макрон полудя от радост след последния съдийски сигнал на финала на Мондиал 2018. Държавният глава скочи на масите, където са поставени мониторите за ВИП гостите на стадион “Лужники”. “Петлите” победиха с 4:2 и спечелиха титлата за втори път в своята история. Веднага след успеха Макрон бе поздравен от шефът на ФИФА Джани Инфантино и президентът на Хърватия Колинда Грабър-Китарович.