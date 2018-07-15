Жени в униформи нахлуха на терена на финала (видео)

Фенове нахлуха на терена по време на финалния мач на Мондиал 2018 между Франция и Хърватия. В 53-ата минута на срещата играта бе спряна, защото няколко души, предимно жени в униформи, навлязоха на игрището, докато течеше атака на хърватите. Охраната се намеси бързо и след няколко секунди гонитба привържениците бяха изведени от терена и играта бе подновена. По първоначални данни акцията е организирана от противници на Владимир Путин.