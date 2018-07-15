Вили Вуцов избухна с лаф за Меси и съдията на финала (видео)

Анализаторът на БНТ Вили Вуцов избухна с остри реплики по адрес на суперзвездата на Аржентина Лионел Меси и главния рефер на финала на Световното първенство Нестор Питана.

"Мислех си, че от Меси по-безобразен аржентинец няма да дойде на Световното първенство. Видяхме този господин (Нестор Питана)", заяви Вуцов на почивката на финала между Франция и Хърватия. Повод за тези думи станаха съдийските отсъждания през първото полувреме на мача.