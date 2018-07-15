Белгия постави рекорд по победи над отбори от различни конфедерации

Белгия постави нов рекорд на световното първенство. По време на Мондиал 2018 "червените дяволи" победиха пет отбора от различни континентални футболни конфедерации. Това са Англия (Европа, УЕФА), Тунис (Африка, АФК), Панама (Централна Америка, КОНКАКАФ), Япония (Азия, АФК) и Бразилия (Южна Америка, КОНМЕБОЛ). До момента нито един тим не беше записвал постижението на белгийците, регистрирано в рамките на само четири седмици в Русия. Белгия завърши на третото място на Мондиал 2018 след победата си с 2:0 срещу Англия в събота.