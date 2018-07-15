Лаудруп: Азар ми каза, че отива в Реал Мадрид

Бриън Лаудруп заяви, че Еден Азар ще премине от Челси в Реал Мадрид през 2018 година. Датската футболна легенда даде интервю за хърватския вестник "Спортске новости", в което говори за бъдещето на белгийския национал. "Преди няколко дни си говорих с Еден Азар и той ми каза, че отива в Реал Мадрид през лятото. Ще бъде добре за него и за Реал Мадрид. Той е футболист от световна класа", коментира Лаудруп, който е бивш играч на Челси.