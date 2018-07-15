Откритието на Световното в Русия може да се озове в Тотнъм

Една от звездите на Мексико на Световното първенство в Русия Ървинг Лозано може да се озове в Тотнъм. Играчът на ПСВ Айндховен е в полезрението на редица от големите клубове, между които - Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Барселона, но вероятно ще предпочете офертата на “шпорите” поради по-големите шансове да играе редовно. В същото време крилото е силно изкушен от възможността да играе в Шампионската лига, която му предоставя Тотнъм. Лозано отбеляза победното попадение за своята страна срещу Германия на старта на шампионата в Русия.