Кралят на Белгия прие бронзовите медалисти от Мондиала

Кралят на Белгия Филип и кралица Матилда устроиха тържествен прием за националния отбор на страната по футбол, който зае трето място на световното първенство в Русия. Играчите и треньорите на "червените дяволи" пристигнаха в кралската резиденция в Лакен, северно от Брюксел и бяха поздравени от Краля за силното представяне на Мондиала, след което бе организиран обяд в неформална обстановка. След кралската аудиенция, продължила два часа, белгийските играчи ще направят шествие в центъра на Брюксел на открит автобус и ще поздравят белгийските фенове, които се очаква да наброяват над 200 000.