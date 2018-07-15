БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Финалът! Франция - Хърватия 2:1 (гледайте на живо)

15 юли 2018 | 18:00 - Обновена
Отборите на Франция и Хърватия играят при 2:1 в спор за световната купа в големия финал на "Лужники" в Москва. В 18-ата Марио Манджукич си отбеляза автогол. В 28-ата Иван Перишич изравни. В 38-ата Антоан Гризман вкара от дузпа.
Двамата селекционери не предприеха неочаквани ходове в стартовите си състави. Оливие Жиру поведе нападението на "льо блю", подкрепян от Килиан Мбапе и Антоан Гризман. Рафаел Варан и Самюел Юмтити оформиха централната защитна двойка, а Блез Матюиди отново заслужи място в средната зона вместо Корен Толисо.

Феновете на Хърватия@@@

Златко Далич разчиташе на Марио Манджукич в атака с партньори Анте Ребич и Иван Перишич. Триото Лука Модрич, Марсело Брозович и Иван Ракитич отново трябваше да връзват играта на балканския тим.
fДвубоят започна с натиск на хърватите, които пресираха високо и бързо спираха опитите на французите за изнасяне на топката. В четвъртата Шиме Върсалко се вряза отдясно, но не сполучи с центрирането. Перишич се беше освободил на дъгата, но десният защитник центрира високо в наказателното поле.
В осмата минута Иван Стринич получи в наказателното поле, но Мбапе успя да го блокира и да извади топката в корнер. В 11-ата Иван Перишич беше изведен с висок пас зад защитата, ала не се справи с овладяването на топката. В 15-ата Перишич отново получи свобода, нахлу по левия фланг и сгреши подаването - Манджукич и Лука Модрич очакваха подаване в наказателното поле.
В 17-ата "петлите" за първи път показаха острота в атака. Мбапе демонстрира техника по десния фланг и потърси асистенция - неуспешно. Гризман успя да си изработи нарушение, за което имаше полемики.
Гризман центрира, Рафаел Варан скочи за топката, подлъга Манджукич, който злощастно си отбеляза автогол. Любопитното е, че Пол Погба беше в засада и също скочи за топката и останаха съмнения, че влияе на играта.
В 23-ата Гризман изпъкна с прекрасен пас към Мбапе. Френският тийнейджър беше спрян от Домагой Вида. "Шахматистите" отговориха доста бързо. В 28-ата френският тим не се справи с изчистването на топката, включилият се Вида чукна към Перишич на границата на наказателното поле, той финтира Канте и шутира силно между куп от тела, пращайки топката в мрежата на Юго Лорис - 1:1.
В 34-ата имаше ръка на Перишич в наказателното поле на Хърватия. След центриране от корнер Матюиди изскочи на първа греда, не се видя добре дали халфът играе с топката преди тя да се отбие в ръката на Перишич, която не беше до тялото. Съдията Питана реши да изгледа старателно видеоповторението преди да отсъди дузпа. Гризман пое отговорността и реализира с нисък удар.
В 43-ата Деян Ловрен получи шанс за удар от въздуха, ала срещна блокдата на Погба. При изпълнението на корнер можеше да се стигне до нов автогол - топката профуча покрай дясната греда на Лорис. В добавеното време на първата част се стигна до нов корнер пред вратата на Франция, при който Вида надскочи Матюиди, но не насочи точно.
 
Франция: Лорис; Павар, Варан, Юмтити, Ернандес; Погба, Канте, Матюиди; Мбапе, Жиру, Гризман
Хърватия: Субашич; Върсалко, Ловрен, Вида, Стринич; Ракитич, Брозович, Модрич; Ребич, Манджукич, Перишич
Мондиал 2018
final кръг, неделя 15 юли
Франция
2:1почивка
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
1.36 4 13
1 x 2
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
14
1
9
7
4
6
5
13
21
2
10
10
7
6
17
4
23
2
18
3
11
21
Дидие Дешан
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
1 23
2 2
4 6
5 21
21 3
13 11
6 7
10 18
7 10
14 4
9 17
28'   гол
жълт картон   27'
автогол   18'
1 Голове 1
1 Ъглови удари 1
4 Центрирания 10
1 Засади 0
0 Точни удари 1
14 Тъчове 11
0 Неточни удари 2
5 Удари от вратата 1
40 Притежание на топката % 60
1 Жълти картони 0
0 Контра атаки 2
5 Извършени фалове 6
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.36 4 13
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
18'
 
 
28'
1:1
 
39'
1:2
Снимка: ©Getty Images

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АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 46609

Добави коментар ›› Коментари (17)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
хмм
(Гост) 17
отговор
15 юли 2018 | 18:47

Хубавото и интересно Световно май завършва лъжовно и греховно.... Рейтинг: 3 2

хехе
(Гост) 16
отговор
15 юли 2018 | 18:44

Това ТВ-сополче Иванов с какви очи плачеше по Обзорите на Световните п-ва за Онази дузпа,която Не ни дадоха преди 24 г. за играта с ръка на Костакурта? Рейтинг: 0 1

хърватина
(Гост) 15
отговор
15 юли 2018 | 18:43

Жалко,че футболната мафия.отново опорочава финала с награда си подкрепа на френските мигранти Рейтинг: 17 4

кзл
(Гост) 14
отговор
15 юли 2018 | 18:38

дей*а тоя скапан съдия развали мача Рейтинг: 27 5

у бре
(Гост) 13
отговор
15 юли 2018 | 18:25

Ще е голям майтап,да вземеш титлата след фаул-фантом и автогол!Богатите също плачат,но плачат в бентли или ролс-ройс.... Рейтинг: 19 4

бийн
(Гост) 12
отговор
15 юли 2018 | 18:16

Хърватия - световен шампион по футбол! Джокович - шампион на Уимбълдън! Хубав ден за Балканския полуостров!Дано,дано,дано... Рейтинг: 10 9

asa
(Гост) 11
отговор
15 юли 2018 | 17:22

mnogo ste prosti .govorete za fudbol ne za zigani i turzi Рейтинг: 9 0

!
(Гост) 10
отговор
15 юли 2018 | 17:10

Хитлер ако беше спечелил войната сега нямаше да има мангали и турци европа беше да е чиста и България също нито един циганин нямаше да има Рейтинг: 14 11

baltic
(Гост) 9
отговор
15 юли 2018 | 17:08

ajmo hrvatska do pobede Рейтинг: 0 4

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Свети Лупи
(Гост) 7
отговор
15 юли 2018 | 17:01

А цска умре Але Але Але Рейтинг: 4 4

Свети Лупи
(Гост) 6
отговор
15 юли 2018 | 17:00

Свине мине Свине мине Свине мине Рейтинг: 1 5

!
(Гост) 5
отговор
15 юли 2018 | 16:41

Смърт за Турците и циганите да живее Хитлер Deutschland Über Alles Рейтинг: 17 17

!
(Гост) 4
отговор
15 юли 2018 | 16:40

Смърт за Турците Рейтинг: 17 12

!
(Гост) 3
отговор
15 юли 2018 | 16:40

Кӯр за говеждата смрад Само ЦСКА Рейтинг: 3 18

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играч на мача
  • Франция Хърватия

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На живо Финал: Франция - Хърватия 2:1

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