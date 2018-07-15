|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Финалът! Франция - Хърватия 2:1 (гледайте на живо)15 юли 2018 | 18:00 - Обновена
|Титуляри
|1
|23
|2
|2
|4
|6
|5
|21
|21
|3
|13
|11
|6
|7
|10
|18
|7
|10
|14
|4
|9
|17
|28'
|гол
|жълт картон
|27'
|автогол
|18'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВредактор - отдел "Футбол"
|Прочетена 46609
(Гост) 17
отговор
Хубавото и интересно Световно май завършва лъжовно и греховно.... Рейтинг: 3 2
(Гост) 16
отговор
Това ТВ-сополче Иванов с какви очи плачеше по Обзорите на Световните п-ва за Онази дузпа,която Не ни дадоха преди 24 г. за играта с ръка на Костакурта? Рейтинг: 0 1
(Гост) 15
отговор
Жалко,че футболната мафия.отново опорочава финала с награда си подкрепа на френските мигранти Рейтинг: 17 4
(Гост) 14
отговор
дей*а тоя скапан съдия развали мача Рейтинг: 27 5
(Гост) 13
отговор
Ще е голям майтап,да вземеш титлата след фаул-фантом и автогол!Богатите също плачат,но плачат в бентли или ролс-ройс.... Рейтинг: 19 4
(Гост) 12
отговор
Хърватия - световен шампион по футбол! Джокович - шампион на Уимбълдън! Хубав ден за Балканския полуостров!Дано,дано,дано... Рейтинг: 10 9
(Гост) 11
отговор
mnogo ste prosti .govorete za fudbol ne za zigani i turzi Рейтинг: 9 0
(Гост) 10
отговор
Хитлер ако беше спечелил войната сега нямаше да има мангали и турци европа беше да е чиста и България също нито един циганин нямаше да има Рейтинг: 14 11
(Гост) 9
отговор
ajmo hrvatska do pobede Рейтинг: 0 4
(Гост) 7
отговор
А цска умре Але Але Але Рейтинг: 4 4
(Гост) 6
отговор
Свине мине Свине мине Свине мине Рейтинг: 1 5
(Гост) 5
отговор
Смърт за Турците и циганите да живее Хитлер Deutschland Über Alles Рейтинг: 17 17
(Гост) 4
отговор
Смърт за Турците Рейтинг: 17 12
(Гост) 3
отговор
Кӯр за говеждата смрад Само ЦСКА Рейтинг: 3 18