Финалът! Франция - Хърватия 2:1 (гледайте на живо)

Двамата селекционери не предприеха неочаквани ходове в стартовите си състави. Оливие Жиру поведе нападението на "льо блю", подкрепян от Килиан Мбапе и Антоан Гризман. Рафаел Варан и Самюел Юмтити оформиха централната защитна двойка, а Блез Матюиди отново заслужи място в средната зона вместо Корен Толисо.

@@@ Златко Далич разчиташе на Марио Манджукич в атака с партньори Златко Далич разчиташе на Марио Манджукич в атака с партньори Анте Ребич и Иван Перишич. Триото Лука Модрич, Марсело Брозович и Иван Ракитич отново трябваше да връзват играта на балканския тим.

f Двубоят започна с натиск на хърватите, които пресираха високо и бързо спираха опитите на французите за изнасяне на топката. В четвъртата Шиме Върсалко се вряза отдясно, но не сполучи с центрирането. Перишич се беше освободил на дъгата, но десният защитник центрира високо в наказателното поле.

В осмата минута Иван Стринич получи в наказателното поле, но Мбапе успя да го блокира и да извади топката в корнер. В 11-ата Иван Перишич беше изведен с висок пас зад защитата, ала не се справи с овладяването на топката. В 15-ата Перишич отново получи свобода, нахлу по левия фланг и сгреши подаването - Манджукич и Лука Модрич очакваха подаване в наказателното поле.

В 17-ата "петлите" за първи път показаха острота в атака. Мбапе демонстрира техника по десния фланг и потърси асистенция - неуспешно. Гризман успя да си изработи нарушение, за което имаше полемики.

Гризман центрира, Рафаел Варан скочи за топката, подлъга Манджукич, който злощастно си отбеляза автогол. Любопитното е, че Пол Погба беше в засада и също скочи за топката и останаха съмнения, че влияе на играта.

В 23-ата Гризман изпъкна с прекрасен пас към Мбапе. Френският тийнейджър беше спрян от Домагой Вида. "Шахматистите" отговориха доста бързо. В 28-ата френският тим не се справи с изчистването на топката, включилият се Вида чукна към Перишич на границата на наказателното поле, той финтира Канте и шутира силно между куп от тела, пращайки топката в мрежата на Юго Лорис - 1:1.

В 34-ата имаше ръка на Перишич в наказателното поле на Хърватия. След центриране от корнер Матюиди изскочи на първа греда, не се видя добре дали халфът играе с топката преди тя да се отбие в ръката на Перишич, която не беше до тялото. Съдията Питана реши да изгледа старателно видеоповторението преди да отсъди дузпа. Гризман пое отговорността и реализира с нисък удар.

В 43-ата Деян Ловрен получи шанс за удар от въздуха, ала срещна блокдата на Погба. При изпълнението на корнер можеше да се стигне до нов автогол - топката профуча покрай дясната греда на Лорис. В добавеното време на първата част се стигна до нов корнер пред вратата на Франция, при който Вида надскочи Матюиди, но не насочи точно.

Франция: Лорис; Павар, Варан, Юмтити, Ернандес; Погба, Канте, Матюиди; Мбапе, Жиру, Гризман

Хърватия: Субашич; Върсалко, Ловрен, Вида, Стринич; Ракитич, Брозович, Модрич; Ребич, Манджукич, Перишич